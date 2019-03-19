央行：今年前兩月買賣移轉棟數 高雄一枝獨秀年增10%

2019-03-19 21:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（19）日公布，臺灣銀行等五大銀行，今年前兩月新增房貸金額為840.48億元，年增10.02%；央行官員分析，從買賣移轉棟數觀察，房市成交量已擺脫谷底、維持穩定，房價也呈微幅上漲，但要再持續觀察，建商是否為刺激買氣而「讓利」，使房價進一步下修。

央行今日公布，今年2月五大銀行新承做房貸金額為345.65億元，月減149.18億元，主要是適逢農曆春節與228連假、工作天數較少，2月房貸平均利率1.638%，月增0.009個百分點，主要是利率較為優惠的青年安心成家貸款占比下滑所致。

五大銀行為臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行，合計房貸市占率近四成。

官員表示，為排除農曆過年季節性因素，通常會把今年1、2月的數據合併來看，而今年前兩月，五大銀行新增房貸年成長10%，六都買賣移轉棟數也年增3%，顯示房市擺脫谷底、走勢穩定。

進一步觀察六都個別表現，高雄年增率高達10%，增幅最為顯著，銀行主管推測，很可能是因為高雄市長韓國瑜當選後的「韓」流效應，使高雄房市買氣激增，其次則是新北市，前兩月買賣移轉棟數年增5.2%。

央行官員指出，與2016年的低谷相較，房市成交量已脫離谷底、房價也微幅上漲，不過還需要再觀察一段時間，因為目前市場以自住買盤為主，買家會看看價格是否符合自己的需求，建商推案時若想刺激買氣，也可能有「讓利」情況，進而導致房價下修。

央行提供資料顯示，象徵中古屋價格的信義房價指數，台北市年增率已連11個月正成長，新北市更是連續17個月正成長，顯示房價確實逐漸回溫。展望後市，央行官員認為，3月之後會進入房市傳統交易旺季，屆時建商積極推案，會讓房市交易更為活絡。