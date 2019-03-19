親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

央行：今年前兩月買賣移轉棟數 高雄一枝獨秀年增10%

2019-03-19 21:30經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行今（19）日公布，臺灣銀行等五大銀行，今年前兩月新增房貸金額為840.48億元，年增10.02%；央行官員分析，從買賣移轉棟數觀察，房市成交量已擺脫谷底、維持穩定，房價也呈微幅上漲，但要再持續觀察，建商是否為刺激買氣而「讓利」，使房價進一步下修。

央行今日公布，今年2月五大銀行新承做房貸金額為345.65億元，月減149.18億元，主要是適逢農曆春節與228連假、工作天數較少，2月房貸平均利率1.638%，月增0.009個百分點，主要是利率較為優惠的青年安心成家貸款占比下滑所致。

五大銀行為臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行，合計房貸市占率近四成。

官員表示，為排除農曆過年季節性因素，通常會把今年1、2月的數據合併來看，而今年前兩月，五大銀行新增房貸年成長10%，六都買賣移轉棟數也年增3%，顯示房市擺脫谷底、走勢穩定。

進一步觀察六都個別表現，高雄年增率高達10%，增幅最為顯著，銀行主管推測，很可能是因為高雄市長韓國瑜當選後的「韓」流效應，使高雄房市買氣激增，其次則是新北市，前兩月買賣移轉棟數年增5.2%。

央行官員指出，與2016年的低谷相較，房市成交量已脫離谷底、房價也微幅上漲，不過還需要再觀察一段時間，因為目前市場以自住買盤為主，買家會看看價格是否符合自己的需求，建商推案時若想刺激買氣，也可能有「讓利」情況，進而導致房價下修。

央行提供資料顯示，象徵中古屋價格的信義房價指數，台北市年增率已連11個月正成長，新北市更是連續17個月正成長，顯示房價確實逐漸回溫。展望後市，央行官員認為，3月之後會進入房市傳統交易旺季，屆時建商積極推案，會讓房市交易更為活絡。

房市房價房貸
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

市場波動大 1月底外幣保單新契約保費收入年減25%

2019-03-19 20:21

壽險去年匯損創新高 金管會三管齊下降風險

2019-03-19 18:11

全台券商前2月獲利 年增4.3％

2019-03-19 14:28

提升獨董品質 中華獨董協會成立

2019-03-19 14:16

今年擬增提百億準備金 杜英宗：要對台灣壽險有點信心

2019-03-19 13:13

美元指數持續受挫 新台幣盤中升破30.8

2019-03-19 11:56

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

手機辦卡沙盒實驗 起跑

2019-03-19 00:04

星展 下修通膨率估值

2019-03-19 00:04

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

金管會六招 盯壽險國外投資

2019-03-18 23:29

美、台股上漲…壽險業者淨值 重回1.3兆元

2019-03-18 23:22

搶便宜資金 四企業發債460億

2019-03-18 23:20

一銀、兆豐新發卡數 攻進前十

2019-03-18 23:14

兆豐銀拚消金 組年輕團隊

2019-03-18 23:13

三大債市上周全面資金淨流入 高收益債轉吸金16億美元

2019-03-18 19:11

台新金控舉辦儲備菁英說明會 學子反應熱烈

2019-03-18 17:17

純網銀結盟電商 擺開陣勢

2019-03-15 03:27

純網銀國家隊營運長 莊瑞德出任

2019-03-15 03:27

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

星宇跟「韓流」到高雄？ 張國煒：宵禁、市場是問題

2019-03-19 16:19

超商一定要24小時營業？ 小7總座這樣說

2019-03-19 17:20

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

三大族群 別忘節稅小確幸

2019-03-18 23:36

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

張國煒證實：將親自接第一架飛機回台

2019-03-19 16:22

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

免稅天堂列黑名單 台商留心

2019-03-18 23:36

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

當初500元創業，現在開每晚萬元旅館...一個超狂高雄建商，如何變韓流大贏家

2019-03-19 15:31

星宇啟動新布局 2030年擬擁50架飛機

2019-03-19 13:44

刪除資遣費上限六個月？勞動部這麼說

2019-03-19 12:12

儒鴻看今年 燕子不會跑掉

2019-03-18 23:52

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

砂石漲價致工程流標？工程會說分明

2019-03-18 23:20

星宇首航張國煒親自開「航空公司老闆親自檢查飛機」

2019-03-19 16:08

一銀、兆豐新發卡數 攻進前十

2019-03-18 23:14

金管會六招 盯壽險國外投資

2019-03-18 23:29

榮成調整生產線 快狠準

2019-03-19 00:18

未列入清單所得 也要稅

2019-03-18 23:36

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

二輪+四輪 租車市場大進化

2019-03-18 23:50

今年擬增提百億準備金 杜英宗：要對台灣壽險有點信心

2019-03-19 13:13

星宇航空備戰 砸1800億元購機

2019-03-19 14:37

環評初審過關 核一廠25年內除役

2019-03-19 00:33

兆豐銀拚消金 組年輕團隊

2019-03-18 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top