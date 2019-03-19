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2019粉樂町邀8國藝術家 首推擴增實境

2019-03-19 21:28經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

2019粉樂町以「席、息相關（Chair • Present）」作為策展主題，透過同音異字隱喻主題，反思你我位置的存在與關聯，今年邀請到Emmanuelle Moureaux、Jeppe Hein、Philip Giordano、李承亮、洪易、黄小橘、游文富、劉小康等8位藝術家，以各自的創作能量匯聚成城市的藝術亮點，並透過作品與城市空間產生對話，為信義商圈帶來不同以往的藝術氣息。

今年粉樂町更推出極具話題的AR（擴增實境）導覽APP。民眾可透過AR科技與藝術作品產生互動，導覽APP裡，具備了AR拍照、藝術家與展品介紹、地圖、活動資訊等功能，透過趣味化與情境式的設計，讓民眾在參與粉樂町時，以科技互動加深對於藝術作品的理解。另外，更難得地邀請夜光家族的光禹進行中文語音導覽配音，將讓觀眾在欣賞作品時，一同沉浸在光禹迷人嗓音裡。而APP裡同時也有英文導覽服務提供民眾選擇。

邁入第12屆的粉樂町（Very Fun Park），是由富邦藝術基金會所策畫舉辦，致力推動藝術生活化、生活藝術化，將諸多當代藝術創作，置於日常公共場域中，讓藝術創作座落你我生活中。而從2001年舉辦迄今，已累積完成近500處展點，集結近650位國內外藝術家作品。

粉樂町是一個多元創意的概念。粉是源於時下流行語彙；樂即是快樂；町是場域的意思。傳遞的精神即是快樂的角落，是創意的基地，是一個走進生活的無牆美術館。藉著每年粉樂町的舉辦，為城市創造了不同的記憶面貌。

多件藝術創作分別座落在信義商圈10處展點：A25、忠義廣場、松壽廣場、信義廣場、信義公民會館（四四南村）、微風松高、微風信義、微風南山、誠品書店信義店、臺北文創，民眾可前往體驗藝術尋寶趣味。

除了藝術創作的展出外，本屆粉樂町更規劃了許多精彩週邊活動，如藝術創作工作坊、音樂會、現場導覽等，透過多樣活動，民眾可親身與商圈中的藝術作品產生互動，而週邊更有眾多店家，如BELLAVITA、ATT 4 FUN、信義威秀影城、誠品書店信義店等，響應粉樂町活動，除了提供消費優惠外，也規劃了許多有趣活動，相信這股藝術串連熱流將為城市注入多元活力。

2019粉樂町邀請到8位藝術家，分別是Emmanuelle Moureaux、J...
2019粉樂町邀請到8位藝術家，分別是Emmanuelle Moureaux、Jeppe Hein、Philip Giordano、李承亮、洪易、黄小橘、游文富、劉小康，以其各自的視角與創作，呼應此次策展主題「席、息相關Chair • Present」，透過同音異字隱喻主題，反思你我位置的存在與關聯。
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