銀行搶房貸 推出線上就能快速申貸

2019-03-19 20:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



為吸引年輕族群申辦房貸，國銀紛紛推出線上申貸服務，除了隨時可試算貸款金額、還款金額與利率外，也大舉簡化申貸流程，節省購屋族群的等候時間，並隨時推出減免部分手續費用的優惠專案，為小資族節省荷包。

看準年輕族群的消費潛力與使用習慣，銀行推出的線上申貸機制，通常有幾種特色，例如隨時可試算貸款金額，讓民眾理解每月的還款金額，以及利率條件等，同時也可線上直接申貸、增轉貸並追蹤進度，核貸後還可直接線上調整還款金額、申請寬限期。

以永豐銀行推出的「豐雲房貸」為例，結合銀行資料庫與政府實價登錄推出「秒估房貸」平台，不僅輸入快速簡單，還能即時提供客戶房貸額度、期數、月付金期間等預估查詢資訊，滿足年輕族群追求效率的需求。

此外，使用者可透過網路平台，於線上自由調整房貸月付金，若需求資金時可降低至僅支付利息，資金充裕時，可拉高至三倍月付金加速還款。永豐銀行透過大數據與信用條件篩選分析，可讓使用者於額度內直接線上簽約增貸，協助客戶面對子女求學或理財投資等人生各階段的資金需求。

以中國信託銀行的線上申貸服務「i適貸」為例，主打線上申請3分鐘搞定，線上提供繳款資訊、增貸額度查詢，還能線上申請寬限期與貸款展延。

玉山銀行「e指房貸」，除主打結合大數據資料庫、讓客戶能掌握住家週邊資訊外，也強調透過網銀即可輕鬆償還房貸本金，使用玉山信用卡紅利還可折抵房貸利息。