解決獨董荒 金管會祭這四招

2019-03-19 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

解決獨董荒，金管會今（19）日公布放寬獨董規定，公司所有員工的配偶及近親，都不得擔任公司獨董，放寬為經理人以上的配偶及近親才受限；獨董選任前二年不得為公司提供相關服務，明訂取得報酬50萬元以上服務才受限。

樂陞案等事件後，一度引爆獨董辭職潮，去年立委質詢時也指出，2014年到2017年，四年間獨董辭任人數合計多達309人。

金管會召開公司治理藍圖公聽會時，不少業者在會中反映，上市櫃公司將全面設審計委員會，金管會對獨董條件又設下嚴格規，獨董愈來愈難找，金管會主委顧立雄當時就允諾將蒐集國外作法作檢討。

金管會今天公布將預告獨董設置辦法，參考美、英、新加坡及香港規定，放寬限制，包括第一，現行所有公司受僱人的配偶及近親，都不擔任公司獨董，將放寬為，經理人層級以上的配偶及近親，才需受限，不能擔任公司獨董。

金管會證期局副局長張振山表示，主要是參考國外作法，加上現行限制範圍太大，是否矯枉過正，及實務上有需求，將範圍適度縮小，否則將不易找到獨董。

至於會否因此出現漏洞，讓獨董安排子女進公司擔任非經理人的員工，讓獨董不具獨立性？張振山說，獨董仍須符合證交法第14條之2規定，保持獨立性，不得有直接、間接利害關係，是否違反證交法規定，要個案判斷，過去也有違反獨立性案例，當事人自動辭任。

第二，原規定獨董在選任前二年及任職期間，不得為公司提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢；新規定將放寬為，不得為公司提供審計相關服務，至於非審計相關服務，例如商務、法務、財務及會計等服務，則以二年累計取得報酬有無超過50萬元認定，超過就不行，不到50萬元就可以。

金管會表示，50萬元主要是參考，我國過半數獨董的年薪都低於50萬元。

第三，明定股東及董事會提供獨董推薦名單時，簡化應檢附的書文。

第四，一位獨董最多只能再兼任另三家獨董，明訂若是金控母公司獨董兼任子公司獨董，則可有一家子公司免計入兼任家數限制。之前函令已有，這次明訂在法規中。

此外，薪酬委員會成員的條件，也比照獨董的第一及第二作放寬。