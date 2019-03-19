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用明台產險App記錄駕駛行為 車險保費最高可減15%

2019-03-19 18:20經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

日本三井住友海上集團在台灣的子公司、明台產物保險19日表示，推出新型態UBI車險保單(Usage-Based Insurance)，只要使用該公司的「智能の車險」專屬App記錄駕駛行為三個月以上，就有機會以優良駕駛紀錄，獲得最高八五折的保費減免。

除了行車安全提醒、駕駛行為紀錄等功能，本次新推出的「智能の車險」專屬App還領先業界整合油價預報、路況資訊、停車場資訊、測速照相提示及尋車功能等多項友善駕駛的附加功能。

明台產險運用大數據，提供駕駛個別風險對應的個人化保單，且獨家開發「智能の車險」App，整合多達20項附加功能，不論是否為明台保戶皆可使用，有助改善自身駕駛行為，一同增進行車及用路安全。

傳統車險多以車齡、汽車廠牌及駕駛人風險評估因子，包含年齡、性別、肇事紀錄等靜態資料進行保險費率的衡量、定價，然而新型態的UBI車險保單，考量傳統計價因子無法真實反映駕駛風險，改以行駛里程數、急剎車次數、急加速次數、急轉彎次數、駕駛時段，及平均車速等紀錄，差異化考量駕駛習慣，並如實反應於費率上。

明台產險新推出的UBI車險，以行駛里程數為減免因子，可附加於「車體損失保險」及「第三人責任保險」等任意險，只要下載並登入「智能の車險」App，記錄駕駛行為達三個月以上，即可獲得UBI車險投保資格。

該App內建多項附加功能，可提醒並改善駕駛人的駕駛情況，像是透過易肇事路段資料與GPS位置比對後，推送「易肇事路段提醒」。App也提供「事故偵測」服務，當達觸發條件時，將自動顯示是否需要協助的通知頁面。

App的「安全駕駛提醒」還可依據每趟危險駕駛行為的表現，如統計該趟旅程的急加速次數、急剎車次數，提醒駕駛者改善駕駛行為，降低未來的危險駕駛發生機會。

明台產險表示，民眾投保後，可享「車體損失保險」及「第三人責任保險」等任意險，最高八五折保費減免。

明台產險商品部本部副總經理李志昌表示，隨著保險科技興起，個人差異化、碎片化保單也逐漸推出，車險部分，國內外業者也陸續推出UBI車險。

明台產險提醒民眾，啟動駕駛和停車時要記得開啟及關閉App，避免記錄資料不正確，而無法透過UBI車險獲得保費減免。

明台產險推出全新UBI車險結合「智能の車險」App。明台產險/提供
明台產險推出全新UBI車險結合「智能の車險」App。明台產險/提供
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