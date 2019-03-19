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康健人壽 兩招拚InsurTech

2019-03-19 17:25經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)19日表示，為進一步接軌InsurTech(保險科技)時代，滿足數位時代消費者需求，康健人壽去年導入AI 語音辨識技術(Voice Analytics)、機器人流程自動化(Robotic Process Automation)，提升銷售品質檢核、保障客戶權益，及服務效率。

邵駿崴說，截至2019年3月，康健人壽的語音辨識分析覆蓋率，較推出前成長六倍，確保通話內容合規、消費者更有保障；同時擴大運用機器人流程自動化至保單借款及日常報表產出等流程，大幅縮短了78%人工處理時間，加速服務流程，也節省客戶的等待時間。

康健人壽今年將持續擴大這兩個AI相關技術的多元應用，讓智慧科技加乘，引領服務效率和消費者體驗再升級。

他並表示，一直以來，康健人壽除了在客戶有需要時提供保障支持，更將服務向前延伸至預防階段、向後延伸至關懷支持，透過好在康健會員平台、瘦身動吃動APP 等健康管理工具，及舉辦大型健走活動，提倡運動防癌以及樂活老化，幫助消費者促進健康預防疾病。

康健人壽表示，該公司的「360°康健指數」調查發現，台灣民眾深受壓力所苦，高達94%的受訪者表示生活上很有壓力。

衛生福利部指出，壓力與身體心理健康息息相關，可能導致癌症、心臟病等重大疾病，壓力對身心健康的影響不可小覷。

康健人壽也將健康生活的理念落實在職場環境，運動健身與樂活紓壓的文化深植於企業DNA當中。

康健人壽的高階主管和員工一起熱情響應「康健人壽環花東365挑戰賽」，員工更自組「康健人壽挑戰隊」，透過實際參與，傳遞康健人壽陪伴民眾騎動健康的精神。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)。康健人壽/提供
康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)。康健人壽/提供
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