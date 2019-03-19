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康健人壽宣布 冠名贊助環花東365

2019-03-19 16:10經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)19日表示，今年是在台30周年的重要里程碑，康健人壽展望下一個30年，將持續深耕台灣。

康健人壽隸屬於美國信諾集團，為全球最大的保險及醫療健康服務機構之一。去年啟動健康保健轉型計畫以來，不斷推出創新健康醫療保險以及便利貼心的健康服務，獲得廣大消費者肯定，也帶動公司業績強勁成長。

展望未來，康健人壽看好台灣健康醫療保險市場潛力，可望為今年帶來更多成長動能。

為幫助民眾促進健康、提升健康意識，康健人壽19日也宣布，與中華民國自行車騎士協會合作，冠名贊助國內最經典的全民自行車賽事－「康健人壽環花東365挑戰賽」，推廣騎自行車紓壓健身，陪伴民眾一起騎出全方位身心健康。

邵駿崴表示，2019年康健人壽將專注健康醫療保險市場，滿足消費者更多健康和保障需求。

他也揭櫫三大關鍵營運策略：拓展多元通路提供民眾不同管道享受更便利的消費體驗；推動差異化價值保障商品與健康服務滿足不同客群需求；擴大投資數位科技、消費者需求調查、品牌及金融科技人才以驅動智慧商業模式提升客戶體驗。

邵駿崴指出，台灣社會人口結構改變且平均餘命越來越長，國人對健康保障需求也愈趨多元化。

康健人壽表示，該公司秉持「以客為尊」的精神，希望讓更多消費者擁有更健康、更幸福、更安心的未來，推出相應的健康醫療保險與健康服務，滿足不同需求。

這些項目包括：依消費者調查後全新打造的「從齒健康全面型」定期牙齒保險，以及能夠提供長期失能扶助支援的「一路照護」終身健康保險，還有由企業夥伴合作提供的免費藥師送藥到府(政昇藥局)、短期居家照護預約(優照護)等服務，讓民眾能獲得完整的保障支持和關懷協助。

康健人壽冠名贊助環花東365挑戰賽推廣騎自行車紓壓健身，圖中左起：專業車手王胤之...
康健人壽冠名贊助環花東365挑戰賽推廣騎自行車紓壓健身，圖中左起：專業車手王胤之、中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿、康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)、專業車手黃亭茵。康健人壽/提供
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