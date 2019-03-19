親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

中信銀助攻269戶中小企業快速融資 總金額5.1億元

2019-03-19 16:01經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託商業銀行19日表示，該行響應政府政策，配合中小企業信用保證基金自去(2018)年底推出「金旺年專案」，針對中小企業農曆年節年關資金所需，快速協助取得資金。

截至今(2019)年2月底、活動結束為止，中國信託銀行共協助台灣269戶中小企業取得該專案融資，占該專案總承作量的42%，融資金額達新台幣5.1億元，展現中信銀行積極深耕中小企業市場的決心。

根據信保基金統計，「金旺年專案」開辦三個多月期間，共核保1,205件，核保融資金額為26.42億元，核保案件已動用630件，融資金額共13.15億元，在已動用的案件中，中信銀行為承作金額最多的金融機構之一。

中信銀行表示，中小企業是台灣經濟與社會進步的關鍵力量，中信銀行於2011年1月成立「中小企業處」，專責經營中小企業金融業務，持續精進風險衡量系統及徵審流程，於風險可控範圍內，長期提供客戶簡單、標準、便捷的授信產品，期許成為中小企業客戶最值得託付與信賴之金融機構。

中信銀行深知中小企業取得銀行融資不易，積極配合政府政策推動「5+2」新創重點產業取得融資資金，並運用信保基金保證機制，協助台灣發展亞洲矽谷、生技醫藥、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟等七大領域，提供這些領域中小企業快速、便利的融資管道。

截至2018年12月31日止，中信銀行對中小企業放款餘額已達2,110億元，較前一年放款餘額淨增加267億元，已躋身為中小企業放款業務前段班銀行，未來將持續提升對企業的服務品質，作為台灣中小企業最佳的夥伴。

中信銀行中國信託商業銀行
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

今年擬增提百億準備金 杜英宗：要對台灣壽險有點信心

2019-03-19 13:13

全台券商前2月獲利 年增4.3％

2019-03-19 14:28

美元指數持續受挫 新台幣盤中升破30.8

2019-03-19 11:56

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

手機辦卡沙盒實驗 起跑

2019-03-19 00:04

星展 下修通膨率估值

2019-03-19 00:04

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

金管會六招 盯壽險國外投資

2019-03-18 23:29

美、台股上漲…壽險業者淨值 重回1.3兆元

2019-03-18 23:22

搶便宜資金 四企業發債460億

2019-03-18 23:20

一銀、兆豐新發卡數 攻進前十

2019-03-18 23:14

兆豐銀拚消金 組年輕團隊

2019-03-18 23:13

三大債市上周全面資金淨流入 高收益債轉吸金16億美元

2019-03-18 19:11

台新金控舉辦儲備菁英說明會 學子反應熱烈

2019-03-18 17:17

「信用小白」們有福了 用手機門號可辦信用卡

2019-03-18 15:43

台新投信推升級版高收益債券基金 資產有下檔保護

2019-03-18 15:17

精誠代理Knowtions Research 攻AI保險科技

2019-03-18 14:04

2月投信基金規模近3兆 史上第4大

2019-03-18 12:51

針對華映重整案媒體報導 臺灣銀行提出澄清

2019-03-18 11:53

南山運用AI數據選出客戶 可免體檢並加保

2019-03-18 11:49

柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32

千萬繼承資產化烏有？ 兩招有效管理保險金

2019-03-18 10:52

網家結盟街口支付 歡慶活動最高回饋10%

2019-03-18 10:40

純網銀結盟電商 擺開陣勢

2019-03-15 03:27

純網銀國家隊營運長 莊瑞德出任

2019-03-15 03:27

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20
看更多

熱門文章

台灣歷來最大空巴訂單 星宇買17架A350今簽約

2019-03-19 10:18

投資型保單虧慘了還不知道 金管會要求三項保護措施

2019-03-18 20:41

鴻海動作真快 才簽定備忘錄馬上下訂燕巢芭樂

2019-03-18 16:18

「波音粉」的小K買空巴？張國煒買17架A350是這原因

2019-03-19 15:11

又一家回台！榮成砸70億元加碼台灣

2019-03-18 18:49

台灣第六大富豪 正新創辦人羅結95歲辭世

2019-03-19 10:24

面板驅動IC 關鍵材料大缺貨

2019-03-18 23:28

企業投資大爆發 台郡、榮成加碼台灣

2019-03-19 00:19

鴻海高雄獵地 要找7,000坪

2019-03-19 00:26

光阻劑事件…台積高層異動

2019-03-18 23:53

星宇航空斥資60億美元 採購17架空巴A350

2019-03-19 10:19

遭指採購高市農產變自肥 郭董臉書自清

2019-03-18 16:19

景氣看淡 10年債殖利率重挫

2019-03-19 00:06

三大族群 別忘節稅小確幸

2019-03-18 23:36

怎樣報稅最划算 線上試算系統來幫忙

2019-03-18 18:41

勞退新制開放勞工自選投資？勞動部長說要「攬牢牢」

2019-03-19 12:11

這飯店太狂 在商務區賣文青旅館價格

2019-03-18 22:57

三大債市上周全面資金淨流入 高收益債轉吸金16億美元

2019-03-18 19:11

星宇狂買空巴飛機 張國煒首次說出「變心」原因

2019-03-19 15:10

晶圓代工業…產值恐負成長

2019-03-18 23:53

兩款新蘋板 帶旺供應鏈

2019-03-18 23:52

南山導入AI 簡化投保流程

2019-03-19 00:04

正新創辦人羅結辭世 法人估遺產稅上看10億元

2019-03-19 13:25

大陸發布34號公告 勤業眾信：免稅條件放寬

2019-03-18 19:32

沒有人的溫度！小七無人店擴展計畫今年暫時擱置

2019-03-19 14:49

E-Pace即將發表 184萬元就可以當Jaguar車主

2019-03-18 19:58

果粉最愛 iPhone 6將停產

2019-03-19 00:24

免稅天堂列黑名單 台商留心

2019-03-18 23:36

儒鴻看今年 燕子不會跑掉

2019-03-18 23:52

金管會六招 盯壽險國外投資

2019-03-18 23:29

砂石漲價致工程流標？工程會說分明

2019-03-18 23:20

一銀、兆豐新發卡數 攻進前十

2019-03-18 23:14

空中巴士A350XWB 先進環保受青睞

2019-03-19 11:58

榮成調整生產線 快狠準

2019-03-19 00:18

未列入清單所得 也要稅

2019-03-18 23:36

二輪+四輪 租車市場大進化

2019-03-18 23:50

i6停產 蘋概老神在在

2019-03-18 23:52

談雙子星案 沈榮津：若是中資要處理好

2019-03-18 16:15

和泰集團旗下這個子公司 搖身變電動機車最大買家

2019-03-18 18:30

環評初審過關 核一廠25年內除役

2019-03-19 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top