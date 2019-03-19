中信銀助攻269戶中小企業快速融資 總金額5.1億元

2019-03-19 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行19日表示，該行響應政府政策，配合中小企業信用保證基金自去(2018)年底推出「金旺年專案」，針對中小企業農曆年節年關資金所需，快速協助取得資金。

截至今(2019)年2月底、活動結束為止，中國信託銀行共協助台灣269戶中小企業取得該專案融資，占該專案總承作量的42%，融資金額達新台幣5.1億元，展現中信銀行積極深耕中小企業市場的決心。

根據信保基金統計，「金旺年專案」開辦三個多月期間，共核保1,205件，核保融資金額為26.42億元，核保案件已動用630件，融資金額共13.15億元，在已動用的案件中，中信銀行為承作金額最多的金融機構之一。

中信銀行表示，中小企業是台灣經濟與社會進步的關鍵力量，中信銀行於2011年1月成立「中小企業處」，專責經營中小企業金融業務，持續精進風險衡量系統及徵審流程，於風險可控範圍內，長期提供客戶簡單、標準、便捷的授信產品，期許成為中小企業客戶最值得託付與信賴之金融機構。

中信銀行深知中小企業取得銀行融資不易，積極配合政府政策推動「5+2」新創重點產業取得融資資金，並運用信保基金保證機制，協助台灣發展亞洲矽谷、生技醫藥、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟等七大領域，提供這些領域中小企業快速、便利的融資管道。

截至2018年12月31日止，中信銀行對中小企業放款餘額已達2,110億元，較前一年放款餘額淨增加267億元，已躋身為中小企業放款業務前段班銀行，未來將持續提升對企業的服務品質，作為台灣中小企業最佳的夥伴。