小白族取得銀行往來第一張門票 手機門號可申辦信用卡

2019-03-19 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



凱基銀行啟動第二階段金融科技創新實驗計畫，推出「手機門號辦信用卡」服務，擁有中華電信門號六個月以上且繳費正常的中華電信用戶，即可申辦，預計平均手機操作6分鐘即能完成線上申辦程序。

凱基銀行去年第4季攜手中華電信，首創推出「手機門號辦貸款」服務，運用大數據資料分析，跨業鏈結電信資料，開發行動門號身分認證技術，為國內第一件運用金融科技創新實驗計畫所打造的信貸商品。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，第一階段創新監理沙盒實驗成效顯著，進入審查案件的每五位申請人中，就有一位是從未使用銀行服務的信用小白。由於申辦流程簡易、步驟說明清楚、審核速度比預想得快，獲得申辦人認同。

周郭傑表示，監理沙盒第二階段手機門號辦信用卡，為金融科技創新實驗計畫第二階段服務，符合身分的中華電信用戶，持手機門號滿六個月，無欠費／無停話，限凱基銀行新客戶且申請人與門號持有人為同一人，只要輸入五個畫面、拍四張照，即可完成申請。

凱基銀行個人金融總處長敖蓓寧指出，目前使用凱基信用卡綁定ApplePay的卡友中，40歲以下年輕人占比是40歲以上壯年族群的二倍，每季消費金額可達2.5萬元，而行動支付的崛起，更喚起年輕族群申辦信用卡的需求。