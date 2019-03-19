脫歐變拖歐 瑞銀：英鎊勿追高 1.24美元以下才具吸引力

2019-03-19 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



在英國下議院的第三輪投票中，決定了延長「里斯本條約」第50條規定的脫歐期限。瑞銀表示，延期長短將取決於對脫歐協議的表決，如果國會議員下周支持脫歐協議，那麼延期時間可能是三個；如果脫歐協議遭到否決，延期時間可能長得多。

受消息面不確定性的影響，英鎊走勢持續動盪，瑞銀建議，不要對英鎊採取方向性觀點，但在走勢持續波動之際，對進場和退場時機保持警覺。

金融市場已認知到英國脫歐還有多種可能性的現實，這導致了英鎊走勢起伏，波動率創下1月初以來高點。英鎊兌美元期權價格現在計入了下個月年化波動率達到12%的預期，這比歐元兌美元或是其他主要貨幣對的波動率高出一倍多。瑞銀的結論是，英鎊走勢將主要由政治面而不是經濟驅動，並聚焦在對沖下行風險。

瑞銀認為，近幾周英鎊價位反映的是「有協議」脫歐的結果。由於無協議脫歐或是提前大選等下行風險仍不能排除，建議不要追高英鎊。以長期觀點（數年）來看，英鎊匯價還算便宜，但目前價格並不足以補償短線下行風險，因此英鎊兌美元在1.24以下，或是歐元兌英鎊在0.92以上，英鎊匯價才具吸引力。

然而，倘若事態發展顯示無協議脫歐的風險下降，則上述目標價位還會上調（對歐元/英鎊則是下調）。