提升獨董品質 中華獨董協會成立

2019-03-19 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為提升獨立董事專業，國內第一個以獨董為主的社團法人「中華獨立董事協會」獲內政部核准正式成立，首屆理事長駱秉寬表示，協會以強化獨董的專業素質、提升公司治理品質以及壯大台灣資本市場的價值為三大主要目標。

過去一年獨董議題備受矚目，不只是大學教授兼任獨董的爭議，還包外界或有認為獨董都是老闆找來的親信，專業和獨立備受質疑等。

駱秉寬表示，公司治理的重心在董事會，董事會的核心在董事長和獨董，獨董在董事會中扮演重要的角色，金管會目前正推動上市櫃公司全面實施設置審計委員會取代監察人，獨董是公司治理的指標之一，也關係到台灣資本市場的國際化，獨立董事協會將以推動台灣的獨立董事規範與國際資本市場接軌，提升公司治理的品質為宗旨。

基於公司治理逐漸受到重視，許多金控和銀行，例如國泰金、中信金、台新金、彰銀、遠東銀與華泰銀行等，都加入中華獨立董事協會成為團體會員；其中台新金董事長吳東亮、中信金獨董王鍾渝獨、三信商銀獨董林坤賢，分別擔任協會理事。

協會其他核心成員包括，金管會前副主委、遠東銀行獨董張秀蓮，實踐大學講座教授、花旗銀行獨董沈中華擔任副理事長；中華經濟研究院院長陳思寬、華興電子暨閎康科技獨董劉容生榮擔任常務理事，中經院副院長、新洲全球獨董王健全擔任常務監事。