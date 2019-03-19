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提升獨董品質 中華獨董協會成立

2019-03-19 14:16經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

為提升獨立董事專業，國內第一個以獨董為主的社團法人「中華獨立董事協會」獲內政部核准正式成立，首屆理事長駱秉寬表示，協會以強化獨董的專業素質、提升公司治理品質以及壯大台灣資本市場的價值為三大主要目標。

過去一年獨董議題備受矚目，不只是大學教授兼任獨董的爭議，還包外界或有認為獨董都是老闆找來的親信，專業和獨立備受質疑等。

駱秉寬表示，公司治理的重心在董事會，董事會的核心在董事長和獨董，獨董在董事會中扮演重要的角色，金管會目前正推動上市櫃公司全面實施設置審計委員會取代監察人，獨董是公司治理的指標之一，也關係到台灣資本市場的國際化，獨立董事協會將以推動台灣的獨立董事規範與國際資本市場接軌，提升公司治理的品質為宗旨。

基於公司治理逐漸受到重視，許多金控和銀行，例如國泰金、中信金台新金、彰銀、遠東銀與華泰銀行等，都加入中華獨立董事協會成為團體會員；其中台新金董事長吳東亮、中信金獨董王鍾渝獨、三信商銀獨董林坤賢，分別擔任協會理事。

協會其他核心成員包括，金管會前副主委、遠東銀行獨董張秀蓮，實踐大學講座教授、花旗銀行獨董沈中華擔任副理事長；中華經濟研究院院長陳思寬、華興電子暨閎康科技獨董劉容生榮擔任常務理事，中經院副院長、新洲全球獨董王健全擔任常務監事。

駱秉寬現為兆豐國際投信及兆豐創投外部董事、智原科技獨董、台灣併購與私募股權協會副理事長 ，具有山東大地中國鹽業集團獨董及耿鼎企業監察人等資歷，曾經擔任過香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席，現為華軒國際顧問董事長。

中華獨立董事協會第一屆理監事成員。圖／中華獨立董事協會提供
中華獨立董事協會第一屆理監事成員。圖／中華獨立董事協會提供
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