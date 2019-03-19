樂天推「樂分紅」新服務 網購還可兼職

2019-03-19 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



電商樂天市場觀察，大部份的樂天會員擅於將「樂天超級點數」回饋與加倍機制運用至極致，於3月推出新服務「樂分紅」，透過消費者網購並分享連結，在親朋好友成立訂單後，即可獲得分紅獎勵；消費者再將分紅獎勵，轉換至樂天Pickup、Kobo等多種服務都能折抵，主打網購同時且隨時兼職，無上限分紅機制。

樂天表示，年輕人的工作觀及工作生活型態都跟過往不同，看準網購新商機推出樂分紅服務，提供消費者不同的新型工作模式，不論何時、何地都給予更多的彈性，消費者選擇推薦的商品並產生出分紅連結，在社群媒體分享後並透過點擊成立訂單後，即可獲得分紅獎勵，將不可或缺網購美食夯品推薦給親朋好友。

此外，樂天也發現，近兩周站上「祭祖」、「掃墓」等關鍵字搜尋量增加四成，顯示清明祭祖、緬懷祖先等展現孝道的方式，仍舊深植在傳統文化中。樂天市場看準清明商機，宣布至3月31日前， 樂天市場App消費滿千折百元，更特推出「天天卡友日」，讓消費者無論使用任何一張信用卡都可獲最高回饋10%。