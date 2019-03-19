證交所2019年投資未來系列社區大學講座 即將開跑

2019-03-19 08:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證券交易所主辦「2019年金融知識普及計畫：投資未來系列~社區大學講座」活動，是民眾學習正確投資理財觀念與掌握最新市場資訊的最佳管道，今（19）日舉行「開學典禮」；上半年課程即將於4月24日至6月29日陸續於全台社區大學辦理25場，所有場次無須費用，歡迎民眾踴躍參加。

證交所表示，今年講座主題以民眾關注的議題發想，並納入投資人不可不知的股市重大變革-逐筆交易制度與ETN新商品知識，依課程內容分為「金融知識基礎」及「金融知識進階」二系列。

其中，「金融知識基礎系列」設計六項主題，包括「退休理財的基本要訣」、「掌握投資新利器-ETF與ETN」、「小資搏大利，認識權證商品」、「防範金融詐騙保障投資權益」、「與股票市場的初次接觸」及「理財與報稅」。

「金融知識進階系列」亦設計六項主題，包括「活用經濟指標判斷投資趨勢」、「金融科技正在改變你我的生活」、「解讀技術分析中的投資密碼」、「看懂財務報表及新查核報告，避開投資陷阱」、「證券交易制度新知－定期定額投資、逐筆交易與證券新商品」及「綠色產業與資本市場」等。

證交所表示，上半年度各地區場次及時間地點將於3月底公告，可在證基會網站點選「投資未來系列~社區大學講座」專區，或至證交所「投資人知識網」查閱場次資訊，並請直接洽該場次合辦的社區大學報名，提醒有意參加活動民眾提早完成報名，以保留上課名額。