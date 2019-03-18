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投資型保單虧慘了還不知道 金管會要求三項保護措施

2019-03-18 20:41經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

投資型保單已是國人重要投資理財工具之一，有保戶買了投資型保單二、三年後才發現虧很多，為維護保戶權益，在立委建議下，金管會最近要求保險公司採取保護保戶措施，包括提供「停利停損」通知機制服務等。

金管會官員表示，依現行規定，保險公司至少「每季」要將投資型保單的帳簿資產投資情況，通知保戶；雖然至少保險公司每季會通知一次，但有些保戶沒有特別注意，可能虧了二、三年後才發現。

如果保戶能早點知道虧損情況，也許就不會虧那麼多了，因此，在立法委員建議下，金管會最近要求保險公司採取一些保戶保護措施。

包括第一，保險公司應確實辦理停利及停損通知機制服務，及相關申請管道的資訊揭露。

官員表示，目前大部分保險公司，都有提供停利停損通知機制服務，也就是，可由保戶自行設定停利、停損的通知點，到達時就會通知保戶。

假設投資型保單的帳簿資產100萬元，投資運用後，帳上變成110萬元，保戶可選擇停利，將10萬元從帳戶中贖回。

反之，如果虧損到只剩80萬元時，保戶若預期會再虧損到60萬元，就可在80萬元時設定停損、退場，以免損失持續擴大。

但很多保戶可能不清楚有這項通知服務，保險公司應告訴保戶可以善用這個機制。至於到目前為止，仍未提供這項服務的保險公司，金管會也希望都能提供保戶這項服務。

第二，保險公司應在今年4月底前完成，在停利及停損通知機制服務的相關宣導方式中，加入QR碼，方便保戶可以直接透過QR碼掃描，連結公司網站專區，登入使用停利及停損通知設定服務。

第三，請保險公司研議透過批註條款方式，經保戶同意後，在停利停損點到了之後，就「自動執行」停利、停損。

官員表示，大部分保險公司有提供停利停損機制的通知服務，但自動執行的公司則很少，若要自動執行，必須透過批註條款方式，並經保戶同意。

自動執行作法，可以更加掌握時效，做到最好的停利停損點，金管會也請保險公司研議提供這項批註條款，讓保戶有更多的選擇。

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