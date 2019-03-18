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三大債市上周全面資金淨流入 高收益債轉吸金16億美元

2019-03-18 19:11經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

美國聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，市場普遍預期Fed此次可望按兵不動，帶動三大債券基金上周再度全面吸金。其中，投資級企業債券和新興債雖維持買氣，分別再流入58億美元和9億美元，但單周吸金都有縮水跡象；高收益債券因與景氣高度連動，受惠投資情緒仍有利風險性資產，資金動能一舉由負翻正，且單周吸金16億美元。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩分析，今年來Fed對升息態度更為謹慎，但年底前仍有再升息機會，因此，目前市場將本周觀察重點放在會後聲明，官員對未來利率路徑預測的「點狀圖」，面對利率回歸正常化趨勢不變，上周包括投資級企業債券和新興債券吸金力道都見縮水，僅高收益債異軍突起，轉吸金16億美元。

黃奕栩強調，即便現階段市場利率仍低，仍應慎防利率自低點彈升的風險，建議投資人應降低債券部位存續期間。像是美國高收益債券，能提供投資人相對較高的到期收益率，最能抵消公債殖利率上升所帶來衝擊，加上存續期間相對投資級企業債和新興債券來得低，不僅能降低潛在利率風險，更有捕捉上漲空間的機會，非常適合在升息階段持有。

黃奕栩認為，目前全球經濟仍處於成長軌道，對於高收益債市有相當大的挹注作用，最為重要的就是財務結構改善高收益債企業營運前景，根據美銀美林統計，包括高收益債企業營收成長連續八季轉正、槓桿比率明顯降低、獲利表現正面，以及利息支付能力，自先前的壓力區大幅改善等，皆有助於高收益債市後續表現。

安聯美元高收益基金產品經理但漢遠表示，由於市場情緒平穩偏樂觀，風險債市本周走揚。若是著眼於資產配置的角度，可考慮以美國高收益債券搭配亞洲投資級債或亞洲高收益債，讓「高息」與「抗波動」一次擁有，追蹤2000年以來，「美亞收益組合」較全球高收益債表現更勝一籌。

主要債券基金資金流向。記者王奐敏／製表
主要債券基金資金流向。記者王奐敏／製表
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