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大選題材助攻 印度股市躍亞股吸金王

2019-03-18 19:05經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

英國脫歐雜音干擾國際資金動向，上周外資對亞股有買有賣，以印度股市吸金逾16億美元最多，台韓都只有淨流入1億多美元。外資在東協買少賣多，但進出金額都不大。

印度大選日期確定，不確定性降低，吸引外資大舉回補，統計外資已連續四周買超印度，上周買超金額達近兩年來新高，推升印度今年吸金47.3億美元，一舉超越韓股的近40億美元及台股34.8億美元，躍為亞股吸金王。

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，今年以來，在信心回暖的帶動下，亞洲股匯市全面翻揚，配合亞洲國家的貨幣政策轉趨寬鬆，有助於國際資金再度自美元資產轉往非美元標的。

張乃文建議，投資人若想以較穩健的方式參與亞洲行情，不妨以股債並進來強化投資效益。統計顯示，若在2008年金融海嘯後任一月底進場，以各持有50%方式投資摩根士丹利資本國際（MSCI）亞太（不含日本）指數與JPMorgan亞洲債券指數，一年後的報酬率平均可達雙位數，且正報酬機率高達近九成。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，市場預估印度經濟成長仍將維持7%以上的高速，先前印度央行降息也有助增加市場流動性。距離印度大選愈來愈近，在選舉行情加溫、利多政策可望釋出之下，可望增添股市動能。

台股再度站上今年高點。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，台股面臨前波重要缺口10,400點至10,600點，可能持續區間震盪，資金將移往具題材的中小型成長股與主要產業龍頭股。但好消息是，除了亞股資金派對可望持續，外資在台指期、現貨也維持作多水位，提供穩健支撐。

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