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台新金控舉辦儲備菁英說明會 學子反應熱烈

2019-03-18 17:17經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新金控18日表示，本周日(17日)在企業總部舉行「儲備菁英(MA)說明會」，吸引數百位青年學子到場參與，會中除了由人資部門詳細說明儲備菁英專案架構及MA發展的短、中、長期規畫，該公司總經理林維俊更率領多位中高階主管及MA學長姐們，協助同學們了解各金融專業領域的業務運作，並分享職涯心得。

現場還設有「人資幫幫忙」職涯洽詢專區，提供同學們履歷撰寫與職涯發展建議，協助求職新鮮人能夠釐清個人發展方向，進而在職場上嶄露頭角。對於青年學子而言，有機會近距離聆聽前輩經驗分享實屬難得，因此，現場同學們紛紛把握機會，積極與中高階主管互動、提問，場面相當熱絡。

林維俊表示，台新擁有完善的人才培訓制度與職涯發展機制，而「儲備菁英專案」更是優秀人才快速茁壯的養成方式；今年度台新金控的儲備菁英專案預計招募50名，分為「個金數金組」、「法人金融組」、「金融市場組」及「證券市場組」四個組，提供各領域優秀人才一展長才的舞台，加入首年即可望有破百萬年薪。

因應數位金融科技的發展，台新金控的徵才說明會吸引許多具數理、資工專長的多元背景學生到場，這些學生特別對台新銀行近幾年在數位化服務的成就感到興趣，提問了不少關於Richart、刷臉提款、大數據及AI應用的問題。

台新金控也展現積極求才的態度，說明會當天下午即安排面試，節省求職者交通往返的時間，獲得求職學生的好評。

今年台新金控儲備菁英專案四個徵才組別中，「金融市場組」及「證券市場組」是過往金融業比較不會招募無經驗新人的領域，台新金控以開放的態度歡迎欲掌握金融脈絡，具積極主動、創新求變特質的優秀學子們加入挑戰。

林維俊也提到，台新積極佈局海外市場，今年度首波MA招募1月底已在美國紐約、芝加哥、洛杉磯等地展開，透過海內、外雙招募管道，要廣納具國際視野、海外生活經驗與主動創新的優質人才。

台新金控「儲備菁英專案」為期二年，除了提供穩健紮實的培訓制度，亦安排中高階主管擔任指導者，學長姐也會給予工作上的協助和經驗傳承，透過全方位的輪調見習進行專業養成，累積實務經驗，讓MA循序發展成為金融專業/管理人才。

台新金控舉辦儲備菁英說明會，吸引逾300位同學出席。 台新金控／提供
台新金控舉辦儲備菁英說明會，吸引逾300位同學出席。 台新金控／提供
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