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保險業國外投資匯兌風險擴大 金管會採六大控管措施

2019-03-18 16:49經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

立法院財委會周三要求金管會針對「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專案報告，金管會在書面報告提出六大控管機制，包括緊盯國外投資比重較高公司，個案追蹤面對雙率變動對清償能力影響等。

金管會在書面報告指出，為強化保險業國外投資匯兌風險控管機制，已採行相關措施，包括第一，保險法相關法令已就保險業從事國外股票、公司債、不動產等投資，明定得投資項目、限額、信用評等、風險管理措施及其他應遵循事項等規範。

第二，為提升保險業資產負債風險管理能力，金管會自2010年起已要求保險業者施行「保險業風險管理實務守則」，並在2012年1月將上開守則納入保險業內控內稽相關規定遵循範圍並持續修正相關規定。

第三，金管會已在2012年3月1日建立人身保險業外匯價格變動準備金機制，並在今年1月30日修正，增加準備金提存及沖抵比率，以協助業者提升匯率風險管理彈性及降低避險成本。

另外，保險業各項準備金的設置皆有其目的，不宜相互借用，金管會鼓勵保險業可依規定自行增提以「厚實」外匯價格變動準備金，並提醒業者該準備金並未實質改變壽險業所面對的匯率風險，業者仍應審慎管理匯率風險。

第四，為適度控管保險業投資國際板債券的匯率風險，金管會已於去年11月21日明定保險業國外投資 (包含國際板債券)上限為保險業資金的65.25%，並將持續密切追蹤後續匯率變化，督促業者審慎因應，及每月檢視業者匯兌損益及避險情形，如有重大異常情事，將即時督導業者說明。

第五，考量部分壽險業投資國外投資比重較高，其外匯暴險部位較高，為利風險管控，本會將持續透過個案及動態監理方式，針對國外投資比重較高的公司，追蹤其面對利率及匯率變動，對其獲利及清償能力的影響情形，並將視影響情形要求該等公司提出相關因應措施，進行差異化管理。

第六，金管會持續對保險業國外投資情形追蹤監視及分析，並視國際金融情勢變化，即時瞭解保險業資金運用情形，以進行相關動態監理。

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