兆豐銀 推美元定存一個月最高年息4%優惠

2019-03-18 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



兆豐銀今(18)日推出兩周快閃「美金優惠定存專案」，一個月期最高年息4%優惠，二個月期亦有年息3.68%的優惠利率。

兆豐銀指出，自108年3月18日至29日止，推出兩周快閃優惠活動，理財客戶至全台兆豐銀行分行臨櫃，匯入新資金換美元，每筆定存最低承作金額為美金3萬元，每一客戶承作總額最高達美金6萬元。

兆豐銀表示，美元資產是金融市場最佳的避險工具之ㄧ，而外幣定存向來是接受度較高的理財商品，也具資金調度的彈性。