「信用小白」們有福了 用手機門號可辦信用卡

2019-03-18 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



凱基銀行即日起啟動第二階段金融科技創新實驗計畫，推出「手機門號辦信用卡」服務，擁有中華電信門號6個月以上且繳費正常的中華電信用戶，平均手機操作6分鐘即能輕鬆完成線上申辦程序。

從未與銀行往來的社會新鮮人「信用小白」族群，可望因信用加分申請到人生首張信用卡。新戶在今年6月30日前核卡且30天內刷滿3筆888元，還享有電信資費500元的折抵優惠。

凱基銀行去年第四季攜手中華電信，首創推出「手機門號辦貸款」服務，運用大數據資料分析，跨業鏈結電信資料，開發「行動門號身分認證」技術，在強調個資保護前提下實現「客戶資料可攜權」，為國內首件運用金融科技創新實驗計畫所打造的信貸商品。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，第一階段創新監理沙盒實驗成效顯著，進入審查案件的每5位申請人中，就有1位是從未使用銀行服務的信用小白，達成實踐普惠金融的精神。

因申辦流程簡易、步驟說明清楚、審核速度快，實驗計畫客戶滿意度高達9.62分(滿分10分)。「行動門號身分認證」技術能有效排除非本人申請的案件，提升數位平台的身分驗證能力，且透過電信評分，可確實掌握小白客群的風險樣貌，提升其取得金融商品的機會。

即日起啟動的「手機門號辦信用卡」，為金融科技創新實驗計畫第二階段服務。凱基銀行表示，符合身分的中華電信用戶只要輸入五個畫面、拍四張照，平均手機操作6分鐘即可完成申請，相信也可以博得客戶高度的滿意。

凱基銀個人金融總處長敖蓓寧指出，年輕人、新創世代往往因幾乎沒有和銀行往來的記錄、工作特性無法提供固定薪資證明，以致於不容易申請到信用卡，「手機門號辦信用卡」讓小白客群透過鏈結電信往來記錄而有機會取得信用加分，年輕族群可以藉此創新實驗計劃取得和金融機構往來第一張門票。