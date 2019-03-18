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台新投信推升級版高收益債券基金 資產有下檔保護

2019-03-18 15:17聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

進入景氣末升段，市場波動明顯放大，高收益債具較高息收、較低波動特性，成為炙手可熱的理財商品。而優先擔保高收益債更兼具「優先」及「擔保」雙優勢，讓投資人獲得較佳的資本保護，為升級版高收益債，自2009年以來，規模激增6倍，目前全球已逾3400億美元。

台新投信看好優先擔保高收益債後市，將推出「台新優先順位資產抵押高收益債券基金」（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）已獲主管機關核准，預計4月15日開始募集。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁表示，IMF日前將全球經濟成長下調0.2%至3.5%，且歐洲央行更是將今年的歐元區的經濟成長由1.7%大幅下修至1.1%。隨著全球經濟成長放緩，預期市場波動將會加大，此時，資產的下檔保護將更為重要。

邱奕仁指出，優先擔保高收益債為「風險降級」的「高收益債升級版」，可稱之為傳統高收益債再升級，有效降低違約風險、享受資產守護。本基金主要投資於全球優先順位資產抵押債，除享有高收益債的高積息能力外，波動率或存續期間也比一般高收益債低，因此享有雙高雙低優勢。

目前市場上國泰投信及群益投信都有發行「優先順位資產抵押高收益債券基金」，邱奕仁表示，台新的優先順位資產抵押高收益債券基金投資的標的等級較高，違約率較低；因美國持續升息，且經濟表現好，因此台新的優先擔保高收益債的投資組合中，美國企業的占比較高。

另一個不同之處是基金顧問，台新投信固定收益部門主管尹晟龢表示，台新此次邀請到德意志資產管理公司（DWS）擔任基金顧問，DWS成立於1956年，目前管理規模逾8000億美金，根據Investment & Pensions Europe 2018年的報告，排名全球第20名。

邱奕仁表示，DWS 於1970年代即開始經營美國高收益債的投資管理業務，1990年代開始進軍歐洲高收益債的投資管理，已有50年的高收益債投資經驗，能夠從各大券商及發行商得到第一手資訊。

台新投信優先順位資產抵押高收益債券基金准募，台新投信固定收益部門主管尹晟龢（左起...
台新投信優先順位資產抵押高收益債券基金准募，台新投信固定收益部門主管尹晟龢（左起）、台新投信投資長楊珮玉及台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁。記者沈婉玉／攝影
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