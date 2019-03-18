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精誠代理Knowtions Research 攻AI保險科技

2019-03-18 14:04經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

資訊服務商精誠（6214）今（18）日宣布獨家代理Knowtions Research醫健人工智慧平台解決方案，分析醫療與保險理賠資訊以建構AI大數據模型，協助保險公司優化前端保險商品設計、強化中端核保效能、防範後端理賠詐欺，全面提升營運績效。

Knowtions Research成立於2015年，其研發的Knowtions醫健人工智慧平台，使用世界領先的臨床自然語言處理法（NLP），為保險公司整理並標準化使用不同語言的繁雜醫療數據，解析非結構化的醫療資訊，輔以預先訓練的數據模型預測保戶的疾病失能風險，可提供健康狀況追蹤干預的建議。

精誠深耕台灣保險資訊服務領域多年，近年更積極致力於協助客戶運用保險科技，針對行銷、銷售、承保、保單、理賠、運營等保險價值鏈，進行數位轉型AI化，實踐AI智慧營運。

精誠指出，Knowtions研發的醫健人工智慧平台，不僅能協助保險公司偵測理賠詐欺風險、擬定保戶的疾病干預計畫、加速案件核保流程、還能優化保險商品的精算設計。目前包括新加坡保德信人壽、日本大都會人壽等，皆為Knowtions Research的客戶。

精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，精誠擁有豐富保險業服務經驗，引進的Knowtions醫健人工智慧平台結合醫療與保險理賠數據，其研發的AI大數據模型不僅可協助保險公司設計創新保險商品，進行AI預測承保，還能自動學習新的欺詐手段以提高預測準確性，輔助找出疑似詐欺或浮報的理賠案件，提高理賠人員調查效率，降低保險資源的浪費。

張皇裕也說，保險科技（InsurTech）的快速發展，對全球保險業帶來巨大的影響，顛覆了產品、通路、核保、理賠、客服等傳統價值鏈的營運模式，保險公司已紛紛開始引入AI，來為保戶提供更好的服務及產品。

Knowtions Research創辦人兼執行長李俊毅表示，Knowtions醫健人工智慧平台是自動化的深度學習軟體，可協助保險公司預測客戶的健康發展趨勢。可整合進保險公司現有的運作流程，以超過60種的預測模型來輔助提高各部門的營運績效，是目前最適切符合保險公司運作的全方位AI解決方案。

「全球保險公司都希望能透過數據分析，在客戶投保前就先進行健康預測，」李俊毅指出，因取得客戶完整的健康資料所費不貲，且無法驗證其資料的正確性，導致資料數據過於稀疏無法用以解釋預測結果，若導入Knowtions醫健人工智慧平台的AI大數據模型，即可結合預先訓練的模型以提高預測準確度，並以可視化的分析報告來詮釋預測原因。

精誠獨家代理Knowtions醫健人工智慧平台，右起分別為Knowtions R...
精誠獨家代理Knowtions醫健人工智慧平台，右起分別為Knowtions Research創辦人兼執行長李俊毅、精誠資深副總經理楊世忠，精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕。圖／精誠提供
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