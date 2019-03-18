南山運用AI數據選出客戶 可免體檢並加保

2019-03-18 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽今宣布透過新導入的系統建立AI預測模型，即日(18日)起推出「好易保」專案，針對精選保戶，提供簡化投保流程的服務，如簡易告知、免體檢等程序，即可申請加保住院日額搭配意外身故保障，或添購新推出的長照險。只要客戶近期沒有發生重大的疾病，即可快速完成承保，享有保障。

據內政部的統計，國人平均餘命已有80.4歲，且人生最後不健康的時光也延長，平均高達9年，其中需要長照的時間更達7年。隨著金融科技時代來臨，南山人壽已開始建立及運用AI預測模型，陸續為精選客戶設計一系列商品，以滿足保障需求，並大幅簡化投保流程。

以此次推出的「好易保」專案為例，選定投保「南山人壽住院費用給付保險附約」(HIR)三年以上，且保單持續有效的客戶，透過分析既有保戶的醫療照護保障缺口、收入狀況、投保行為、消費習慣等動態與靜態的大數據資料，建立AI數據資料庫預測模型，並找出目標保戶，更進一步簡化現階段投保流程。

業務員將主動通知保戶，詢問是否有意願再增加保障，只要有意願，即可使用好易保專案要保書/申請書，簡單回覆幾項問題，如果客戶近期沒有發生重大的疾病，就可快速核保，最快當天可享有保障，加速過去可能須等待數日的投保過程。

南山人壽提供符合「好易保」專案的保戶，可選擇加保住院日額搭配意外身故保障，或添購「南山人壽全方位長期照顧終身保險(SLTC)」。其中，「南山人壽全方位長期照顧終身保險(SLTC)」為全新推出的照護險商品，可選擇繳費10年或20年。有別於其他長照險，其最大特色在於，保戶若發生住院情事時，可依實際日數申請住院看護保險金，還另外提供居家看護保險金。

同時，若符合長期照顧或完全失能條件時，即一次給付整筆保險金，每年可再領取生活扶助保險金，等於一次保障未來可能發生的短期照顧與長期照顧的風險需求。

以國人最容易忽略的院內照顧費用來看，台灣各地區主要醫院的院內看護外包費用，全日班(24小時)每天至少約新台幣2,000元；若出院後需要長期照顧，以請外籍看護為例，每月花費至少20,000元。而符合投保本商品資格的客戶，若35歲女性投保繳費20年期的「南山人壽全方位長期照顧終身保險(SLTC)」2單位，年繳保費48,430元即可擁有終身的長期、短期照顧保障，一旦發生住院情形時，除了每日給付2,000元的住院看護保險金，出院後再依住院日數，每日給付2,000元的居家看護保險金，二項累計最高給付可達400萬元，補足住院中及出院後的照顧費用。