柬埔寨放款利差雖誘人 分行經理因這事累到不想做了…

2019-03-18 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



近年來國銀競相赴柬埔寨設點，主要是看上當地存放款利差，較其他海外地區豐厚，堪稱國銀海外金雞母；雖然銀行在當地賺進不少盈餘，但外派當地的銀行員卻有不為人知的辛苦，一家大型公股銀行的行長甚至累到對同事說：「真的不想做了」。

銀行派駐柬埔寨行長倦勤的主因令人訝異，因為國情不同，柬埔寨當地民眾使用銀行帳戶的比率很低，因此每到發薪日，一般柬國人民都是領厚厚的現鈔，每個月當地的台商要發薪水，銀行員就必須花費半天至一整天的時間，協助台商客戶，將大筆金額兌換美元小鈔或柬幣現鈔，算是另類的客戶服務。

別小看協助兌換現鈔這件事，銀行要服務所有當地的台商客戶，每個台商客戶下面又有非常多員工，銀行協助客戶兌換小鈔這「客戶服務」就變得相當吃重。

一名銀行主管透露，當地民眾普遍沒有銀行帳戶，為了服務當地的台商客戶，銀行每個月都必須替這些台商客戶兌換小面額鈔票，方便他們發放薪水。

有些公司是將薪資轉入勞工帳戶，勞工再透過ATM或直接到銀行領現金，有些公司則是會計來銀行領錢，會先請銀行將面額兌換成小鈔，再由其帶回公司發放。

銀行主管說，為利現金鈔票的點算，一般商業銀行的營業廳都會設置VIP室，供企業客戶點算大量小面額鈔票來給付工資，因勞工偏好小面額美元鈔票，所以一般中、大型工廠財務人員在銀行都要花費3～6小時才能完成作業。

另外，柬埔寨是高度美元化的國家，美金1元兌柬幣匯率大約在4,000～4,100之間。目前城市化區域發放薪資仍以美金為主，除軍工教人員以柬幣支薪外，較少直接發放柬幣，但在外省地區，大部份勞工只接受柬幣現金，因此台商工廠在外省者，需要向銀行提領大量的柬幣現鈔，又因柬幣幣值小且多樣，的確會花費更多時間在銀行，才能做好分包薪資的作業。

「每到發薪日，當地的行員就會很累，因為這件事不能請當地人協助，怕他們拿了鈔票就跑掉，只能讓台灣派駐當地的銀行員親力親為，非常累人」，銀行主管說。

至於柬埔寨當地的民眾習慣領現金，主要有幾個原因，首先是當地薪資水準普遍較低，柬埔寨2018年人均GDP為美金1,568元，目前勞動階級每月平均薪資約美金170～300元，因薪資相對較低導致可支配所得也低，因此發薪日通常會要求領現金以支應日常開銷，根本沒有多餘的錢存在帳戶裡。

另外，當地人民不像台灣有很強的儲蓄習慣、習慣現金交易，也許是看到實體現金覺得比較有保障，且柬國也不像台灣有存款保險制度，若金融機構發生事情，對客戶較無保障。

第三，金融市場尚未發展成熟。因該國金融商品、理財投資較缺乏多元管道，對使用銀行帳戶意願自然偏低。

自今年開始，柬國政府規定任何企業對員工薪資每月需分兩次發放，或多或少也增加銀行端作業程序，柬國政府及金融機構雖積極宣導及鼓勵受薪者使用薪資轉帳戶及ATM提領，但受薪者普遍不相信電子設備所支付的薪資，仍相信親領現金才是真實，因此成效並未顯現。