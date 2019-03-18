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千萬繼承資產化烏有？ 兩招有效管理保險金

2019-03-18 10:52經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

近日有則30歲孤女遇到詐騙集團的新聞，繼承的千萬遺產化為烏有，突顯資產保護的重要性。不少高資產者談到財富傳承及保單規劃時，普遍憂心下一代理財經驗不足，讓原本足以一生衣食無虞的資產，因不善管理而提早耗盡。富邦證券提醒，除了遺囑信託和為子女成立信託外，也可以就保險金上鎖，透過信託或者分期給付，都能讓父母安心傳承。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，許多客戶對受益人一次領取保險金的情況是有顧慮的，會一併詢問限制資產運用的做法，特別是年邁、年幼或弱勢的受益人，擔心其監護人或法定代理人是否會妥善管理，或者擔心受益人的監護人挪用、親友覬覦、詐騙竊盜、自身揮霍以及投資不慎侵蝕本金。銀行推廣保險金信託已逾二十多年，信託一直是公認最好的方法，而近年來保險業推出分期給付的選項，也是不錯的選擇。

保險金分期給付是保單上的選項，做法相當簡單，提供分期選項的保單，可以在投保時勾選或是舊保單再變更皆可。它有四大效益：一、期間不能解約，可有鎖住資產的效果；二、約定和變更都不必付費；三、不須受益人簽字，要保人自己做主又保密；四、期間不扣服務費而且給予利息，存放效益高。不過，缺點是只有近幾年的某些保單可承作，而分期的選項和彈性也較少，不若保險金信託來得到位。

保險金信託和保單則是獨立的契約，在保險事故尚未發生前，保單受益人預先和銀行簽署信託契約，約定資產的運用及給付原則；另一方面，也要向保險公司約定，批註保險金進信託專戶，才算是大功告成。保險金信託的委託人是保險金的受益人，因為保險金還沒有到手，保單的要保人或受益人的法定代理人通常還有一些影響力，引導信託契約的約定；又信託契約針對修約或解約有一定的限制，可避免規劃走調。而信託監察人是信託中關鍵的角色，安排適當人選可以監督並輔助信託的執行，在契約約定無法配合實際需求時，能適時適度的調整方式。

陳秋蘭表示，究竟該選分期或信託，回歸個案需求。若保單都是多年前所投保，多半不能做分期，只能走信託。其次，對給付方式有較多想法或想要保留某些彈性，保險金信託才能做到。又信託監察人在保險金信託中是很重要的角色，若尚無合適的人選，過渡期間或許先選分期。此外，有些人希望保險金只能放定存，但存款利息扣除管理費後，收益遠不如分期，於是又回頭擁抱分期了。當然，也可以考慮規劃併用，固定現金流以分期給付打底，特別給付需求由信託補足，或許整體費用更省。

欲選擇保險金信託者，制式契約不僅較便宜，並可省下討論的時間，可瞭解各銀行信託契約所提供的選項。陳秋蘭表示，信託除了執行固定給付外，特別給付更有引導的效果。例如，有位感性的母親表達，若她不在了，希望孩子可以早點成家，有家人陪伴，信託原本約定鎖到45歲，但35歲時已結婚生子，就終止契約，讓他換大屋或還房貸，經濟上寬裕一些；也有人期待孩子走出舒適圈，約定出國唸書及進修的費用都可以先來請領。相信這樣規劃，傳承的不只是財富，也一併傳遞了父母的祝福，傳富也是傳愛。

富邦證券提醒，除了遺囑信託和為子女成立信託外，也可以就保險金上鎖，透過信託或者分...
富邦證券提醒，除了遺囑信託和為子女成立信託外，也可以就保險金上鎖，透過信託或者分期給付，都能讓父母安心傳承。。 圖／聯合報系資料照片
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保險金保單詐騙集團
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