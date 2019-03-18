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網家結盟街口支付 歡慶活動最高回饋10%

2019-03-18 10:40經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，今（18）日宣布金流支付系統再添生力軍，與街口支付策略結盟，即日起在PChome 24h全站消費，可選擇使用街口支付餘額付款，或連結銀行帳戶扣款。為歡慶與街口結盟，網家即日起到4月7日，祭出「8%現金回饋周周享」+「2%街口幣無限賺」活動，消費不限金額加碼送PChome 24h的88折折價券。

PChome 24h現有多元金流支付服務，包括32大銀行、PChome儲值，以及Pi錢包等五大行動支付。此次再結盟街口，網家期許為期三周的高額回饋活動，樂觀預期可有效帶動使用率翻倍成長，並刺激整體消費力道，今年亦會加速整合內外部的資源、持續結盟策略夥伴。

網家指出，據資策會產業情報研究所MIC於2018年第三季進行的「行動支付大調查」，顯示網路商店的行動支付滲透率從2017年的19.8%，成長至36.2%，為2018年成長幅度最高的消費場域，隨著行動支付環境日益成熟，加上網路購物已成為台灣消費者日常購物的主要管道，成長潛力不容忽視。

PChome 24h抓緊行動支付發展趨勢，自2018年第二季起接續導入LINE Pay、Apple pay、Google Pay、Samsung Pay、Pi拍錢包等五大行動支付服務，並針對APP進行大幅改版。網家表示，藉由行動支付，帶動行動端業績較2017年同期大幅成長超過50%，月活躍會員數更強勁成長200%，五大行動支付約可占整體業績20%，可見積極部署行動端的成果。

宣布街口支付加入網家行動支付聯盟，網家也說，此將帶給PChome 24h逾千萬會員更便捷流暢的購物體驗，強化長期營運利基，挹注新一波成長動能。

PChome 24h購物即日起至4月7日，盛大祭出「8%現金回饋週週享（單筆回饋...
PChome 24h購物即日起至4月7日，盛大祭出「8%現金回饋週週享（單筆回饋上限200元，每週限回饋壹次）」＋「2%街口幣無限賺（無回饋上限）」。圖／網家提供
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PChome 24h購物金流支付系統再添生力軍，結盟「街口支付」祭最高10％回饋...
PChome 24h購物金流支付系統再添生力軍，結盟「街口支付」祭最高10％回饋。圖／網家提供
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