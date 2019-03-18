華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



華映日前突然宣布裁員2500人，財訊傳媒董事長謝金河在臉書說，主管機關眼睜睜看著華映擺爛，在台灣任令華映大裁員，股價變壁紙，在中國大炒股，炒到被警告，籲金管會主委顧立雄出手管華映公司派。

謝金河說，華映在這次立法委員補選前夕突然宣布裁員2500人，譲桃園市政府驚愕不已，勞動部也不知所措，華映的股價也跟著天天跌停板。一家企業擺爛，波及員工生計，很多人一輩子把前途賭在華映，已看不到明天。買了華映的股東，股價變成壁紙，荷包被掏空。借錢給華映的銀行，如今全成了呆帳，其中如台銀等官股銀行則是全民買單。他說，一家公司經營者兩手一攤，全民都受害。可是一直沒有見到主管機關出面說任何一句公道話。

另一方面，謝金河點出，在深圳A股掛牌的華映科技最近股價突然發飆大漲，股價從1.66暴漲到4.68人民幣，被中國的官媒証券時報點名炒股。且從公告的資料來看，華映科技董事長林盛昌仍是大同的人馬。

他說，到2018年9月底為止，中華映管百慕達仍是華映科技持股26.37%的大股東，儘管華映在二月公告華映對華映科技已喪失控制力，但中華映管百慕達仍是華映持股100%的子公司，所以中華映管仍是華映科技26.37%的大股東。