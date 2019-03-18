親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

【殺破狼星座周運勢】雙子重要貴人出現 天蠍財庫大量進帳

陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15聯合報 記者雷光涵╱即時報導

華映日前突然宣布裁員2500人，財訊傳媒董事長謝金河臉書說，主管機關眼睜睜看著華映擺爛，在台灣任令華映大裁員，股價變壁紙，在中國大炒股，炒到被警告，籲金管會主委顧立雄出手管華映公司派。

謝金河說，華映在這次立法委員補選前夕突然宣布裁員2500人，譲桃園市政府驚愕不已，勞動部也不知所措，華映的股價也跟著天天跌停板。一家企業擺爛，波及員工生計，很多人一輩子把前途賭在華映，已看不到明天。買了華映的股東，股價變成壁紙，荷包被掏空。借錢給華映的銀行，如今全成了呆帳，其中如台銀等官股銀行則是全民買單。他說，一家公司經營者兩手一攤，全民都受害。可是一直沒有見到主管機關出面說任何一句公道話。

另一方面，謝金河點出，在深圳A股掛牌的華映科技最近股價突然發飆大漲，股價從1.66暴漲到4.68人民幣，被中國的官媒証券時報點名炒股。且從公告的資料來看，華映科技董事長林盛昌仍是大同的人馬。

他說，到2018年9月底為止，中華映管百慕達仍是華映科技持股26.37%的大股東，儘管華映在二月公告華映對華映科技已喪失控制力，但中華映管百慕達仍是華映持股100%的子公司，所以中華映管仍是華映科技26.37%的大股東。

謝金河指出，目前華映科技含未流通股7.6億股計，市值仍有97.428億人民幣，如果華映全數處分，台灣的華映應不無小補。但是主管機關眼睜睜看著華映擺爛，在台灣任令華映大裁員，面對這樣的景象，總該有人出來說說話吧！

華映在這次立法委員補選前夕突然宣布裁員2500人，股價幾乎天天跌停板。本報資料照...
華映在這次立法委員補選前夕突然宣布裁員2500人，股價幾乎天天跌停板。本報資料照片
分享

華映裁員謝金河
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

金管會拍板…保險業IPO申請 南山可望搶頭香

2019-03-18 00:28

比去年少 15金控將配息1,550億

2019-03-17 23:12

「預警指標」 保險業淨值比首納法規

2019-03-18 00:33

保險業IPO門檻 從寬訂定

2019-03-18 00:31

保險業IPO／強化風控 設預警指標

2019-03-18 00:30

保險業IPO／南山已送件 率先適用新規

2019-03-18 00:30

壽險業拋售 持有台債大減

2019-03-17 23:14

賣老債 當心利差損風險

2019-03-17 23:13

央行貼放利率 估連11凍

2019-03-17 23:12

台幣超穩定…央行正面看待

2019-03-17 23:12

兆豐金、日盛金 股息殖利率最吸睛

2019-03-17 23:11

匯款改革 專家提兩建議

2019-03-17 23:11

提款、刷卡難 遊古巴、北韓最好備足現金

2019-03-17 13:33

赴古巴、北韓等受制裁國家 刷卡恐被擋

2019-03-17 13:29

前進古巴、北韓 小心成為金融服務拒往戶

2019-03-17 13:01

不只北韓、古巴 這些國家也是金融服務禁地

2019-03-17 13:01

純網銀結盟電商 擺開陣勢

2019-03-15 03:27

純網銀國家隊營運長 莊瑞德出任

2019-03-15 03:27

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20
看更多

熱門文章

郭台銘、韓國瑜首度碰面 兩人鏡頭前大啃玉米搏感情

2019-03-17 18:57

郭台銘邀韓國瑜直播 下午4點開始

2019-03-17 14:39

影／鴻海與高市府簽合作備忘錄 打造「AI高雄智慧工農」

2019-03-17 16:38

這個地方工資還不到大陸的一半！且週六勞工願意加班

2019-03-17 17:34

郭台銘與韓國瑜初相見就像老友 讚高雄最好的就是人才

2019-03-17 22:33

郭台銘、韓國瑜合體 打造AI高雄

2019-03-17 16:56

比去年少 15金控將配息1,550億

2019-03-17 23:12

華映大裁員、對岸股票飆 謝金河：金管會該出手了！

2019-03-18 08:15

鴻海集團總裁郭台銘高雄徵才 大學畢業4.5萬元起跳

2019-03-17 21:42

粉絲拱選總統 郭台銘：台灣可做中美貿易的轉接頭

2019-03-17 21:45

5G商機熱 網通廠卡位

2019-03-18 00:20

海外資金匯回專法拍板 投資特定產業享稅率優惠

2019-03-17 09:42

華航董座異動傳言不斷 前中市副市長林陵三為新熱門

2019-03-17 16:00

金管會拍板…保險業IPO申請 南山可望搶頭香

2019-03-18 00:28

萬金石馬拉松開跑 宏碁打造AI科技體驗

2019-03-17 12:13

PCB廠總動員 搶食5G大餅

2019-03-18 00:20

鴻海以高雄為大數據中心 加碼投資

2019-03-17 21:41

大立光千人研發團隊 就位

2019-03-18 00:16

前進古巴、北韓 小心成為金融服務拒往戶

2019-03-17 13:01

影／郭台銘會韓國瑜 大啃玉米

2019-03-17 19:11

寶齡「飛確」幽門桿菌抗原 快速檢驗試劑傳喜訊

2019-03-17 13:41

外資：微軟和解機率高 鴻海衝擊有限

2019-03-17 22:01

林佳龍的交通部「龍團隊」4月組建成形

2019-03-17 15:54

保險業IPO門檻 從寬訂定

2019-03-18 00:31

不只北韓、古巴 這些國家也是金融服務禁地

2019-03-17 13:01

防洗錢評鑑複審 部會備戰

2019-03-18 00:30

台灣人就是厲害！ 連葡萄渣都能做成課桌椅

2019-03-17 15:05

34號公報台胞境外所得從寬計稅 藝人台商風險仍高

2019-03-17 13:00

APG面談18日登場 37部會備戰爭取一般追蹤評等

2019-03-17 16:07

兆豐金、日盛金 股息殖利率最吸睛

2019-03-17 23:11

直播郭台銘看這 鴻海集團新官網上線

2019-03-17 16:52

保險業IPO／南山已送件 率先適用新規

2019-03-18 00:30

KKday CEO專訪／KKday引資國際 做大市場

2019-03-18 00:48

總統說要多投資台灣 盧秀燕：會展中心4月動工

2019-03-17 19:20

大立光7P三鏡頭放量 成長主力

2019-03-17 23:31

壽險業拋售 持有台債大減

2019-03-17 23:14

華航人事異動？ 點名林陵三

2019-03-17 23:19

國際扶輪3462地區 第二屆年會盛大揭幕

2019-03-17 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top