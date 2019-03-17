不只北韓、古巴 這些國家也是金融服務禁地

2019-03-17 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



古巴以現金支付較普遍，只有少數地方可以刷卡。 圖／Ingimage 分享 facebook

不只北韓和古巴，外銀列為拒絕提供金融服務的國家和地區還包括伊朗、敘利亞、克里米亞和塞瓦斯托波爾。

以北韓來說，國人前往的比較少，也不像在日本或韓國，屬於「很好買」的地方，前往北韓需要刷卡的地方應該不多，事實上，國際信用卡在北韓也幾乎無用武之地，根據媒體報導，北韓今年1月才引進新的金融服務，實施金融管理，首都平壤居民可以刷卡消費，並可使用現金取款機，而且不是國人熟悉的VISA或MASTER，而是北韓國內發行的Debit Card；國人去北韓旅行，通常帶人民幣去使用 。

至於古巴，只有少數的地方，例如超市和國營紀念品店可以刷卡；雖然國泰世華和華南銀行都表示，沒有限制卡友在古巴刷卡，只要國際發卡組織與古巴當地金融機構有合作，都可以刷，但旅遊達人倫哥表示，在古巴還是以現金支付較普遍。

國內沒有銀行直接提供古巴幣兌換，過去古巴與美國關係不好，帶美元去換古巴兌換古巴幣，會被「懲罰性」額外收取10%手續費，倫哥建議，去古巴玩帶歐元去兌換當地貨幣比較划算。

若想在當地提領現金，華南銀行表示，客戶必須已臨櫃申請且開通金融卡跨國提款功能，且古巴的ATM能提供國際清算組織VISA、Mastercard的跨國提款服務，就可以在當地用金融卡跨國提款；至於北韓則不提供跨國提款服務。