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前進古巴、北韓 小心成為金融服務拒往戶

2019-03-17 13:01經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

圖為北韓街景。 美聯社
圖為北韓街景。 美聯社
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某外銀客戶A先生前往北韓旅遊，打電話給發卡銀行希望調高信用卡額度，結果被拒絕，回國後A先生向銀行客訴，認為服務不周....；銀行沒說的是，A先生不只信用卡無法調高額度，事實上銀行根本不會提供任何金融服務給人在北韓的他。

隨著國人出國旅遊風氣日盛，東南亞甚至歐美日等傳統旅目的地，已無法滿足旅遊愛好者要在全世界各角落插旗的慾望，於是越來越多人前進更陌生的國度，加上古巴與美國破冰，具有50年代風情的古巴，成為許多背包客亟欲探索的國度，神秘的北韓，也吸引不少人想一窺究竟。

前進古巴、北韓等國要注意，包括花旗、渣打、匯豐和星展等外銀都表示，不提供信用卡服務給人在受經濟制裁國家的客戶。

渣打銀行直言，不會容許渣打的商品與服務直接或間接被使用於這些受經濟制裁的國家，也不會進行任何與這些受經濟制裁的國家相關的交易，渣打的客戶如果身處於這些受制裁的國家時，將無法透過電話銀行、傳真、電子郵件、官網或網路銀行聯繫渣打，同時渣打也不能提供金融服務。

渣打表示，客戶的交易若涉及這些受經濟制裁的國家，將不會進行任何支付或貿易交易。

星展銀行則表示，信用卡及ATM卡不提供服務於受制裁國家；網路銀行，如是既有網銀客戶，於該國家網域範圍內辦理一般查詢或既定帳戶內轉帳事宜將不受影響，如客戶於網路銀行辦理匯款交易指示，如觸及受制裁國家交易將無法執行。

相較於外銀的嚴格禁止，國銀方面，華南銀行表示，依據法務部調查局公告之防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失國家或地區目前僅有北韓及伊朗，因此限制其信用卡刷卡交易；至於古巴，華銀可接受當地信用卡刷卡交易，但仍需視信用卡國際組織是否與古巴金融體系合作。網銀則沒有限制使用地域，能否使用網銀視當地國家網路監管政策而定。

國泰世華表示，在網路可正常使用的狀況下皆能使用國泰世華行動網銀APP的功能，只看個別國家網路基礎建設狀況。

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