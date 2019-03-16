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「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

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避險情緒升溫 黃金概念基金亮眼

2019-03-16 11:44經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

海外與國內股票基金一周績效出爐，境外基金績效表現居前的為黃金基金，以及延續前一周續強的印度基金，市場避險情緒升溫，帶動黃金通周上漲1.8%，費城金銀指數上漲5.8%，美元走弱，推升金價突破1300元關卡，帶動近期黃金概念基金表現相對突出。國內股票基金方面，台股基金中，一般型相對有表現。

在消息面指出川習會可能傳延後到4月登場，投資人憂心美中貿易談判腳步放緩，加上英國國會下議院表決通過延後脫離歐盟，本周美股狹幅震盪，四大指數漲跌互見。

據統計，截至3月13日為止，一周境外基金績效冠軍為富蘭克林黃金基金美元A股，一周報酬率為6.61%，第二名為愛德蒙得洛希爾環球黃金基金（A），有6.25%成績。國內基金方面，截至03月13日為止，前三名為德信數位時代、保德信台商全方位、中國信託台灣活力，報酬率介於1.57%至1.99%之間，表現相對突出。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，產業面觀察，5G將步入商轉，相關PCB、網通、手機元件可關注；AMD持續搶占CPU市占，Server新平台也將推出，概念股受惠；三鏡頭、Modified PI、摺疊式等手機規格提升廠商仍具動能；GPU、Server持續升級，5G下用量、面積也放大，ABF載板供需吃緊有助廠商獲利。國際航太大廠財報與展望皆佳，Leap引擎改朝換代持續放量，航太零組件廠爆發力強。

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