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MLB／陳偉殷客場挨轟 敲追平安打自助逃敗

果然哈日 外幣ATM日圓交易筆數占比近五成

2019-03-16 05:53聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中國信託銀行前（2017）年底推出外幣ATM，提供美元、日圓及人民幣的外幣提領服務，2018年底統計交易量較2017年大幅成長近三倍，其中日圓交易筆數占比近五成。

賞櫻旺季即將來臨，不少民眾著手規劃赴日追櫻行程，為滿足民眾提領日圓現鈔的需求，中信銀行於全台152家分行鋪設日圓ATM，提供24小時不打烊的美元、日圓提領服務，中信銀行存戶可選擇從臺幣或外幣帳戶提領、非中信銀行存戶也可持他行金融卡由台幣帳戶提領，每筆交易收取新臺幣5元之跨行提款手續費。

隨著國外旅遊人次逐年攀升，兌換、提領外幣需求同步成長，中信銀行宣布推出每月特定日換匯活動，首次「1起換匯8」於今（2019）年3月18日上午9時至下午3時30分舉行，客戶於中信Home Bank APP或網路銀行換匯可享有14種幣別的換匯優惠。

中國信託銀行全臺152家分行設立可提領美元、日圓的外幣ATM，預計今年4月上旬完成建置，機臺數居銀行業之冠，也是唯一於全臺分行同時建置美元、日圓ATM的銀行。

中信銀行統計，去年5月中信Home Bank APP改版後，友善便捷的使用體驗帶動手機換匯交易占比自原先46%成長至12月底之56%，同年透過中信Home Bank APP及網路銀行換匯交易數占總換匯交易數近八成。

中信銀行特定日換匯活動，海外客戶也可於台灣指定日期之時間內，透過中信Home Bank APP或網路銀行以新臺幣兌換14種指定外幣，今年6月30日前交易還可享7-ELEVEN、17Life、momo購物網與生活市集購物金以及新臺幣最高百萬的抽獎機會。

中國信託推出每月特定日換匯活動。圖／中國信託銀行提供
中國信託推出每月特定日換匯活動。圖／中國信託銀行提供
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中信銀行日圓
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