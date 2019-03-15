人民幣存款跌至五年新低 投資人信心潰散了嗎？

2019-03-15 19:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



今年以來陸股大漲，人民幣升幅卻未跟上股市漲幅 新華社 分享 facebook

今年以來陸股大漲，人民幣升幅卻未跟上股市漲幅，使投資人琵琶別抱，轉投人民幣基金、債券等其他金融商品懷抱；中央銀行今（15）日公布，2月底銀行人民幣存款降至人民幣2,814.04億元，連五月下滑、跌至近五年新低，月減3.05%，為歷史最大紀錄。

央行統計顯示，2月人民幣存款大減人民幣88.61億元，餘額降至人民幣2,814.04億元，為近五年新低水位，其中又以DBU（外匯指定銀行）的人民幣存款，月減人民幣88.27億元為最多。據統計，人民幣2月對美元匯率微幅升值0.33%。

對此，央行外匯局行務委員陳婉寧說明，2月DBU人民幣存款降至人民幣2,487.32億元，大減人民幣逾88億元，主要有四個原因：壽險業匯出投資國外人民幣債券、投信新募集人民幣基金，國際債券募集人民幣1.5億元，資金從存款流出轉投基金與國際債，以及台商人民幣定存到期後解約，並轉成新台幣存款。

至於這是否代表國內投資人不看好人民幣後市？陳婉寧回應，投資人對人民幣的看法多空分歧，即使2月人民幣存款減幅締造歷史新高，也不見得是投資人看壞人民幣後市，因為DBU人民幣存款減少四個原因裡，有三個原因，是資金自人民幣存款裡撤出，但還是投資人民幣計價的金融商品，例如基金、債券等。

「可以說人民幣的資金運用管道變多了，投資人不一定要用存款的方式持有人民幣」，陳婉寧說。

金融圈主管分析，「受到美中貿易緩解影響，投資人對陸股的前景不像過去這麼悲觀，今年以來陸股大漲，但人民幣匯率升幅卻跟不上陸股漲幅，投資人民幣存款的人會怎麼想？」很可能就是這一波資金解約人民幣存款，轉投其他人民幣計價商品的主因，因為其他金融商品的潛在報酬率，比人民幣存款更具吸引力。

至於台商解約人民幣存款後，轉成新台幣存款持有，陳婉寧認為，可能是基於資金調度需求，不一定代表不看好人民幣後市。

如果還想投資人民幣存款，該選哪一家？中央銀行今（15）日提供的資料顯示，目前市場上各銀行推出的人民幣定存專案，以渣打銀行1年期的3.38%為最高，其餘3個月、6個月與9個月天期，最高利率均為3.1%，分別為日盛銀行、上海銀行與日盛銀行，1個月期則為陽信銀行的2.45%為最高。