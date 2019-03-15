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熊進來、發大財？台灣還需要更多貓熊嗎

影／無卡分期有漏洞 顧立雄：還在找介入著力點

2019-03-15 19:00經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

最近電商吹起無卡分期付款風潮，不需要信用卡就能分期付款，不過有學生誤判自身消費能力，分期付款買了線上英語課程，上一堂課後反悔解約，無力繳清剩下的手續費和部分費用。消保會認為，無卡分期有制度漏洞，金管會應該出面介入，保護學生族群。不過金管會主委顧立雄坦言，無卡分期過程沒有經過金融機構，金管會還需要找到介入的著力點。

金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照
金管會主委顧立雄。 聯合報系資料照
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