台灣人壽單賣禮殯實物給付附約 提前預約禮殯實物給付

2019-03-15 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣人壽今（15）天攜手龍巖集團，首創全台禮殯（儀）實物給付保單採附約可附加於終身主契約方式，推出單賣殯（儀）實物給付商品「台灣人壽龍在天終身壽險附約（實物給付型）」，可搭配經台灣人壽同意附加的終身型主約，花接近小額終老壽險的保費即可提前預約禮殯（儀）實物給付。

台灣人壽積極響應政府推行「實物給付」保單政策，相繼推出兩款國內首張實物給付型終身壽險商品，整體「實物給付」保單開賣至今已獲近千位保戶支持。

因物價上漲與人力成本增加，殯葬業者表示，今年生前契約的公告售價約為十多年前的兩倍，價格波動整整高出一倍。購買禮殯實物給付附約，就能以現在的價格，預約未來禮殯實物給付的價值。

台灣人壽此次推出的禮殯（儀）實物給付保單，是以附約方式提供接近小額終老壽險費率，可彈性附加於經台灣人壽同意的終身型主約，並提供四種繳費年期搭配不同最高投保年齡供保戶多元選擇。

以45歲女性，投保單一保額為21萬元的6年繳費「台灣人壽龍在天終身壽險附約（實物給付型）」為例，轉帳扣款1%折扣後，實際年繳保險費為17,859元，總繳保費最多為新台幣107,154元，即可擁有團購優惠的禮殯（儀）實物給付。

台灣人壽內部大數據分析指出，殯葬實物給付型商品上市以來，以55至64歲（約佔65%）、以女性為多（約佔64%），顯示社會型態改變，女性消費者更願意自主規劃身後事。