STO助建構全新資本市場 改變國內較封閉的投資環境

2019-03-15 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



台灣知名數位貨幣交易所Maicoin今（15）日舉辦「2019年證券型代幣國際論壇」，邀集國內外產官學界專業代表，一同分享證劵型代幣發行（STO）的產業現況與趨勢，以及探討STO如何創造台灣金融新契機。

MaiCoin創辦人劉世偉表示，台灣豐富的人力、金融資本，以及充滿活力與寬容的公民社會，使台灣適合嘗試新模式、發展嶄新的金融體系，打破網路與實體世界的藩籬，將金融、物聯網和人工智能的全球市場結合在一起。

他說，等待STO正式法規出爐後，STO的發行、交易需要符合各種發行條件以及訊息揭露、民間交易平台的設立標準和規範，相信將兼顧彈性的新創發展空間，同時保障消費者權益，減少詐欺風險、強化投資信心，尤其相較於傳統證券，STO更具備技術應用、標的市場區隔的差異化優勢，能尋求更多生存空間。

此外，STO將是台灣金融產業的新契機，尤其當台灣開放STO後，有機會能提升國內資本流動，上市、櫃公司若可提撥特定比例的股份、股利做STO，由於虛擬貨幣的流通無國界與24小時流通，將能吸引到全世界投資人看到台灣企業，吸引更多的資金匯入，有助於台灣邁向成為亞太金融中心。

MaiCoin 法人機構業務總監江旭昇表示，總結過去在金融產業的經驗，發現台灣具有「信任」優勢，這種信任文化使加密貨幣的發展更加容易。目前台灣在法規制定層面較其他國家更快速且積極，對新創業者而言，STO將成為主流，發展過程也會更容易且有效率。

STO被稱「改良版的ICO」，業者表示，歐美、香港、新加坡的資本市場都發展得相對成熟，企業募資管道較為通暢，但台灣資本市場與投資環境都相對封閉、外國人較難參與投資，STO將有可能改變這種狀況。

STO是以有價資產作為基礎支持的ICO募資行為，結合數位貨幣與實體資本市場的優點，因代幣背後有實體資產支撐，較能吸引全球性資本投資且具有高流動性等特性；且STO須受政府監管，開放給民間業者經營STO交易平台服務也須受政府監管，相較過往的單純ICO更具保障。