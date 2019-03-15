富邦期貨關懷弱勢 連四年認捐愛心年菜

2019-03-15 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



富邦期貨響應「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」中的「正向關懷」策略，自2016年起連續第四年支持由政慧慈善基金會舉辦「暖暖送愛心 捐贈愛心年菜」活動，號召客戶與員工共襄盛舉，今年並首度擴大規模，邀請東誠扶輪社及富邦期貨員工家屬共同參與，總共認捐417份年菜，累積四年共認捐793份年菜，期望透過實際行動關懷弱勢孩童、獨居老人以及身心障礙者等弱勢族群，同時希望藉此拋磚引玉，期待喚起社會大眾共同關懷弱勢議題，一同正向轉動世界。

富邦期貨董事長楊俊宏表示，捐贈愛心年菜除了是一種公益行善的方式，亦為傳遞愛與關懷的管道。

富邦期貨今年已經連續四年參與政慧慈善基金會的「暖暖送愛心 捐贈愛心年菜」活動，期望這種小力量大愛心的凝聚方式，鼓勵員工共同參與，並邀請客戶共襄盛舉，除了發揮富邦「正向的力量」品牌精神，也將溫暖與支持傳遞給需要幫助的弱勢族群。

政慧慈善基金會舉辦「暖暖送愛心 捐贈愛心年菜」活動已來到第八個年頭，年菜捐贈活動照顧對象多為獨居老人、弱勢孩童及偏鄉地區的居民為主，今年受贈單位更是增加到了25個機構。

富邦金控導入「永續經營（ESG）願景工程」，以品牌精神「正向的力量」為核心，從領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷等五大面向，積極推動各項培力計畫，關懷社會弱勢族群，期望為股東創造最大報酬的同時，也不忘持續展現正向的力量，朝企業永續經營的目標邁進。