ICO升級版STO 國發會挺新創募資新手段

2019-03-15 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



Maicoin集團「2019 年證券型代幣國際論壇」今（15）邀集產官學界共同討論 STO（證券型代幣發行）的金融新契機。國發會副主委鄭貞茂表示，區塊鏈為顛覆性創新的新興科技，對台灣未來產業發展至關重要，政府將持續透過充裕早期資金、優化新創事業投資環境及完善區塊鏈監管法規等多元面向提供協助，促成更多區塊鏈創新應用。

自2016年比特幣崛起後，數位貨幣於全世界掀起討論熱潮，隨著首次代幣發行（ICO）的募資狂潮泡沫化，新型的募資機制—證券型代幣發行（STO）成為各國重視的金融解套之一。

國發會副主委鄭貞茂表示，政府將主動結合「亞洲．矽谷」計畫之產官學菁英，成立區塊鏈大聯盟，聚焦產業發展，關心金融科技議題；同時也支持區塊鏈技術的應用與發展，尤其是智慧政府及數位身分的議題，並期許未來能走向智慧政府模式。

鄭貞茂指出，區塊鏈為顛覆性創新的新興科技，對台灣未來產業發展至關重要，政府將持續透過充裕早期資金、優化新創事業投資環境及完善區塊鏈監管法規等多元面向提供協助，促成更多區塊鏈創新應用。

國發會強調，未來將關注法規的完善性及產業應用發展議題，呼籲新創留意國發基金，結合民間天使投資人，共同加速新創發展。

證劵型代幣發行（STO）是以有價資產作為基礎支持的ICO募資行為，結合數位貨幣與實體資本市場的優點，因代幣背後有實體資產支撐，較能吸引全球性資本投資且具有高流動性等特性；再加上STO須受政府監管，開放給民間業者經營STO交易平台服務也須受政府監管，相較過往的單純ICO更具保障。

金管會表示，為支持台灣新創發展並保障投資權益，將針對證券型代幣發行（STO）研擬相關機制，預計6月底訂定STO募集發行及交易的標準與規範；同時也參考各國現行案例，根據募資額度採雙層架構STO建置機制，透過沙盒實驗與輔導，找出最適合台灣市場與新創團隊的募資規範。

金管會副主委張傳章說明，政府鼓勵金融經濟發展及創新，支持業者進入監理沙盒為協助業者提升競爭力，將爭取在6月擬定STO法規架構，未來在證券法規架構規範下的STO，將提供比ICO更完善的應用環境。