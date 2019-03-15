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NBA／切得順、投得進 林書豪先發終於正常

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

養房又養孩的林先生退休金想存3,700萬元 該怎麼做？

2019-03-15 10:38經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

示意圖／ingimage授權
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林先生今年37歲，已婚，有一位8歲的女兒，目前與太太共有的定存約200萬元。他有兩個理財目標，一是希望能存一筆200萬的教育基金，讓女兒能出國念研究所，二是想將房貸500萬元還清，並在65歲存到退休金3,000萬元。

目前林先生每月淨現金收入是8萬元，家庭開銷都由他一人負擔，扣掉房貸、保險、生活支出4.5萬元之後，還會有剩餘資金3.5萬元能用在投資，林先生該怎麼做財務規劃？

富蘭克林證券投顧幫林先生規劃，若每月定期定額投資3.5萬元，想於工作28年後，至退休時累積到有3,700萬元的投資成果，那麼所投資的標的，至少需能提供每年7%的年化報酬率（年複合報酬率）。

根據彭博資訊統計，摩根士丹利全球股價指數與新興市場股價指數過去20年年化報酬率（年複合報酬率）為5.5%及9.32%。若想要長期有近7%以上的年平均報酬，可能在投資組合中要多側重於新興國家資產，以分享新興國家長期成長動能。

富蘭克林證券投顧表示，考量經濟未來長線的續航力，建議林先生定期定額的標的可以將三分之一資金配置全球股票型基金為核心，而三分之一資金選擇亞洲股票型基金做為衝刺。

此外，以過去的經驗，28年的歲月中可能會經歷幾波的景氣循環，在經濟狀況不佳或利率走低時期，債市平衡投資組合波動風險的配置不可廢，因此建議可將另外三分之一資金配置於可跟隨經濟成長的新興市場債券型基金。

現階段因為考量林先生可工作年資仍長，未來可供投資的淨現金收入穩定，因此建議偏向於較積極型的股票部位為多，但之後隨著越靠近退休年紀時，投資組合的內容可能需要調整至較保守穩健些，屆時可再適度拉高債市的配置。

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