以房養老貸款破三千件 核貸額度約177億元

2019-03-15 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會統計，自2015年底合庫銀開辦以房養老逆向抵押貸款以來，截至今年2月底，核貸件數已達3186件、年增38%；核貸金額新台幣177億元，年增42%。其中女性申貸戶明顯多於男性；區域上以北北基1610件，占比逾5成最多。

因應我國高齡化社會需求，金管會鼓勵金融機構開發提供符合高齡者需求的金融商品及服務，以提供高齡者老年生活所需資金，增進其退休生活保障。合庫銀在2015年11月率先開辦商業型以房養老逆向抵押貸款，讓年長者得以將房產轉換成資金運用，至今已有13家銀行開辦。

截至2月底，合庫銀以房養老貸款共核貸1288件、76億元居冠，其次是土銀。以區域別區分，核貸件數仍以北北基的1610件最多，其次是中彰投458件。整體核貸件數中，男性申貸戶占比45.83%，女性占比54.17%，女性申貸戶明顯多於男性。

官員分析，北北基房屋價值較高，且較能接受以房養老觀念，因此願意申請以房養老貸款的人也比較多。可能是不動產多登記在妻子名下，也可能是因為女性比較能接受以房養老觀念，所以女性申貸戶較多。

金管會呼籲，申辦以房養老貸款要注意各家銀行申辦流程、貸款成數、利率、期限、借款人申辦門檻、相關費用及權利義務等。

銀行辦理以房養老，金管會也提醒要落實金融服務業公平待客原則及金融消費者保護法相關規定，於業務推展過程負有注意及忠實義務，並遵守廣告招攬真實、訂約公平誠信及商品適合度等原則，向借款人充分說明契約重要內容及揭露相關風險，以促進銀行業務健全發展，及保護消費者權益。