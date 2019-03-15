親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

基金獎相繼公布 富蘭克林已摘15獎

2019-03-15 00:05經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

國內五大基金獎相繼公布，富蘭克林成績亮眼，今年迄今已累積15座大獎肯定，並立下連續20年獲獎不中斷的新里程碑。當中，最新摘下的是理柏台灣基金的三大獎項。

富蘭克林股債團隊操盤績效有口皆碑，多檔知名基金更是台灣基金獎的常勝軍。13日揭曉的理柏台灣基金獎中，富蘭克林再以兩檔優勢基金獲頒三大獎項，包括富蘭克林高科技基金因精準掌握美股動態，在「美國股票基金」的獎項中，勇奪三年期與五年期；由富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊投資長麥可．哈森泰博領軍操盤的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金今年已六連霸「環球債券十年期」的大獎寶座。

加計理柏台灣基金後，在已公布的指標年度台灣基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）及理柏台灣基金獎中，富蘭克林累計贏得15座獎項。

富蘭克林擁有超過70年的美國資產管理經驗，旗下多檔美股基金成立時間悠久，是國內外基金獎得獎熟客，例如已獲台灣理柏基金獎連續四年肯定的「富蘭克林高科技基金」，是濃縮富蘭克林經營哲學的代表基金之一，自2010年起在台累積獲獎數已高達18座，成立時間超過半個世紀，於台灣核備美國股票基金中僅次於富蘭克林成長基金。

指標年度台灣基金獎今年也頒予富蘭克林「美國大型股票團隊—同級最佳獎」，經理團隊深度廣度兼備，豐富旗下美股基金的布局內涵，目前總代理主要投資區域在美國的境外基金檔數共計八檔，為同業中最多，類型也相對完整，可望滿足投資人對不同美國資產的偏好與資產配置所需。

此外，富蘭克林也累積超過40年的新興市場投資經驗，因此獲得指標年度台灣基金獎「大中華股票團隊大獎」，而富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金的績效表現則獲頒指標基金獎「亞洲中小型股票」的項目。

債券型基金也是富蘭克林的招牌之一，這次獲理柏台灣基金獎的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金，與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金、全球債券基金皆由麥可．哈森泰博領軍操盤，經理團隊的策略靈活，同步掌握新興市場原幣債市高殖利率與貨幣升值的雙重利基，深受台灣投資人青睞。

債券美股晨星
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡 贏球紅利飆3倍

2019-03-14 18:32

政治獻金 檢附單據才能列舉扣除

2019-03-14 14:46

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

捐款給運動員 明年可節稅

2019-03-14 14:25

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

新台幣開盤 升值0.5分

2019-03-14 09:14

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

南山 表揚醫務社工

2019-03-14 02:37

玉山銀 推社企優貸

2019-03-14 02:37

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

理柏、晨星頒基金獎 聯博、富達、安聯豐收

2019-03-14 02:29

創業之星選秀賽／華銀：擴展FinTech創新力

2019-03-14 01:31

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

債券ETF指數資格 四檔過關

2019-03-13 23:59

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

逐筆交易說明會 下周登場

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17

鼓勵放貸 銀保監會宣布 放寬小微企業不良貸款容忍度

2019-03-13 19:33

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

奧運選手淪工友領23K？央行副總裁親上火線說明七點

2019-03-14 17:03

國人退休理財 跟著顧立雄這樣做

2019-03-14 16:33

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

高雄首件公辦都更案拍板 總價800萬內

2019-03-14 14:23

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

日本樂天擴大在台經營 結盟PChome

2019-03-14 14:20

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

政府為華映資遣員工找頭路 智邦願提供二度就業機會

2019-03-14 18:02

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

台商鮭魚返鄉真心話：優惠不該只有投資「5+2」產業

2019-03-14 16:05

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

22名國手入央行 近3成當跳板找到更好工作

2019-03-14 18:16

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

華碩攜高通 發表首款QSiP智慧型手機ZenFone Max Shot

2019-03-14 12:32

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

1月實質經常性薪資平均41,714元 難掃倒退17年陰霾

2019-03-14 16:17

工研院強棒出擊 AI智慧革命四大應用超解析

2019-03-14 12:26

碩鑽去年虧損增逾30倍 碩禾金雞母失色

2019-03-14 10:33

理柏、晨星頒基金獎 聯博、富達、安聯豐收

2019-03-14 02:29

南山 表揚醫務社工

2019-03-14 02:37

核四若要重啟 原能會：需花10年以上、700億元

2019-03-14 13:48

亞馬遜AWS雲創孵化器 進駐臺北創新實驗室

2019-03-14 07:14

捐款給運動員 明年可節稅

2019-03-14 14:25

太陽能市況冷 達能淡出僅留25名員工等待春燕

2019-03-14 11:37

玉山銀 推社企優貸

2019-03-14 02:37

兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡 贏球紅利飆3倍

2019-03-14 18:32

外資看好生技 歐陸集團擬擴大在台投資

2019-03-14 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top