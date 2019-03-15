基金獎相繼公布 富蘭克林已摘15獎

2019-03-15 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



國內五大基金獎相繼公布，富蘭克林成績亮眼，今年迄今已累積15座大獎肯定，並立下連續20年獲獎不中斷的新里程碑。當中，最新摘下的是理柏台灣基金的三大獎項。

富蘭克林股債團隊操盤績效有口皆碑，多檔知名基金更是台灣基金獎的常勝軍。13日揭曉的理柏台灣基金獎中，富蘭克林再以兩檔優勢基金獲頒三大獎項，包括富蘭克林高科技基金因精準掌握美股動態，在「美國股票基金」的獎項中，勇奪三年期與五年期；由富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊投資長麥可．哈森泰博領軍操盤的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金今年已六連霸「環球債券十年期」的大獎寶座。

加計理柏台灣基金後，在已公布的指標年度台灣基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）及理柏台灣基金獎中，富蘭克林累計贏得15座獎項。

富蘭克林擁有超過70年的美國資產管理經驗，旗下多檔美股基金成立時間悠久，是國內外基金獎得獎熟客，例如已獲台灣理柏基金獎連續四年肯定的「富蘭克林高科技基金」，是濃縮富蘭克林經營哲學的代表基金之一，自2010年起在台累積獲獎數已高達18座，成立時間超過半個世紀，於台灣核備美國股票基金中僅次於富蘭克林成長基金。

指標年度台灣基金獎今年也頒予富蘭克林「美國大型股票團隊—同級最佳獎」，經理團隊深度廣度兼備，豐富旗下美股基金的布局內涵，目前總代理主要投資區域在美國的境外基金檔數共計八檔，為同業中最多，類型也相對完整，可望滿足投資人對不同美國資產的偏好與資產配置所需。

此外，富蘭克林也累積超過40年的新興市場投資經驗，因此獲得指標年度台灣基金獎「大中華股票團隊大獎」，而富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金的績效表現則獲頒指標基金獎「亞洲中小型股票」的項目。

債券型基金也是富蘭克林的招牌之一，這次獲理柏台灣基金獎的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金，與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金、全球債券基金皆由麥可．哈森泰博領軍操盤，經理團隊的策略靈活，同步掌握新興市場原幣債市高殖利率與貨幣升值的雙重利基，深受台灣投資人青睞。