冰冷桌椅白牆881 元大人壽辦公室綠化

2019-03-14 23:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



3月12日是植樹節，但許多生活在水泥森林的都市人，很久沒有接觸種植花木的機會了。元大人壽為創造全體員工更優質及健康的工作環境，鼓勵辦公室綠化，讓整齊劃一的桌椅白牆增添綠意，員工在舒適的環境中辦公，無形中也提升工作效率。

元大人壽自去年起即大力推動辦公室綠化，在政策推動初期，各部門主管更是帶隊分別「參訪」其他部門的綠化佈置，藉由不同的種類的植物栽種，也讓辦公室綠化的風格各異其趣。有些人選擇在強光環境中可生長發育健壯的陽性植物，例如木槿、七里香、麒麟花、龍葵、辣椒、小葉厚殼樹、金桔等，也有人選擇在弱光照下仍可生長良好的植物的陰性植物，例如龜背竹、垂盆草、綠蘿、無花果、巴西鐵等。另外，更有些同仁選擇了優雅的蘭花或不同品種的花卉。透過玻璃穿透的陽光，和水泥建築裡的這一點綠相互呼應，讓原本較為嚴肅的辦公室，在這些花草點綴下，讓人產生恍如置身室外的感覺，進而獲得心靈上壓力的釋放。

元大人壽表示，員工每天有三分之一的時間在辦公室，扣除睡眠8小時，上班時間占了生活的一半，因此公司非常重視員工的工作環境，當工作環境舒適，就不會把生活與工作分割開來，讓工作與下班時間一樣開心，尤其工作疲累，心情低落時，看一眼這些綠色植物，總讓人覺得，心情獲得療癒。

除辦公室綠化，為凝聚同仁情感、協助員工身心靈平衡，鼓勵培養正向、活力、陽光的多元興趣，元大人壽去年開辦六個社團，以及四種課程，包括登山社、慢跑社、桌球社、熱舞社、健走社、電影賞析社、核心肌群鍛練班、烏克麗麗彈唱班、創意色鉛筆素描班、硬筆字及書法研習班，涵蓋音樂、藝術、體育3大類別。

元大人壽指出，去年社團與課程共有541人次參加，比員工人數439人還多，顯示同仁對於培養多元興趣的認同，今年預計開設熱力歡唱班、瑜珈有氧班、手機攝影班、自己做烘培班、手工皂實作班、身體紓壓班等新課程，預估全年將有897人次參加。

元大人壽以「給一個機會 幫助他人 同時也幫助自己」為企業經營理念，透過保險，保戶給自己一個機會加入保險制度，幫助自己獲得保障。保險為科學化、不著相的慈善制度，同仁體認到自身從事的工作係時時刻刻行善於無形之中，並對其感到榮譽與自豪。面對遭逢人生劇變的保戶，同仁均抱持慈悲心腸與同理心，熱忱地給予保戶最即時與專業的服務，致力於貢獻自己的所學與心力於保險的推廣與服務。在辦公室綠化、多元社團的推動下，同仁更能在舒適、活潑的的環境下服務保戶、貢獻專業，實踐元大人壽「榮譽感 慈悲心 貢獻力」的企業文化。