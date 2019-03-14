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獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

法國巴黎保險台灣區總座 將接亞洲區總裁

2019-03-14 19:19經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

法國巴黎銀行集團所屬法國巴黎保險宣布，法國巴黎保險現任亞洲區副總裁暨台灣區總經理黃𨭎葹，2019年4月15日起，將升任法國巴黎保險亞洲區總裁，並繼續兼任台灣區總經理。

黃𨭎葹是法國巴黎保險進入亞洲市場以來第一位女性總裁；多元包容的精神一直是法國巴黎保險的營運核心之一，黃𨭎葹接任法國巴黎保險亞洲區總裁一職，落實此一企業核心價值。

法國巴黎保險國際市場副總裁那赫雪（Jean-Bertrand Laroche）說：「過去的20年中，我們已經在亞洲這極具潛力的市場完成許多重要的階段性任務。我相當有信心黃𨭎葹會強化我們在亞洲地區的發展並加速轉型的完成，進而翻轉亞洲，為我們的銀行合作夥伴和客戶創造最大的價值。」

黃𨭎葹在保險行業已有超過29年的專業資歷，在美國取得精算專業學士資格後，即在馬來西亞、中國、香港與台灣擔任不同保險公司的管理要職。

豐富的國際市場管理經驗造就她擁有銀行保險、保險業務人員管理、通路管理、電話行銷與直效行銷的高度專業和深入的國際視野。

黃𨭎葹2014加入法國巴黎保險，擔任亞洲區副總裁一職，負責行銷、通路營銷管理與業務拓展，並看管東南亞地區的相關業務；2016年11月起，擔任法國巴黎保險台灣區總經理至今。

在她的帶領下，台灣市場藉由營運的創新和轉型、積極的人才培育，兩年多時間屢創佳績。2017年台灣市場總保費收入占亞洲總保費收入57%，是法國巴黎保險在全球表現最亮眼的市場之一。

法國巴黎保險創造幸福的兩大領航商品—投資型保單與房貸型壽險，目前在台灣的銀行保險通路，均居領先地位。

黃𨭎葹4月15日將升任法國巴黎保險亞洲區總裁。圖／法國巴黎人壽提供
黃𨭎葹4月15日將升任法國巴黎保險亞洲區總裁。圖／法國巴黎人壽提供
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