兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡 贏球紅利飆3倍

2019-03-14 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為促進台灣棒球運動發展，兆豐銀行宣布與中職30年唯一未易主、且拿下最多座總冠軍的統一獅隊跨界合作，發行兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡。加上中國信託銀行與中信兄弟發行「中信兄弟卡」、台北富邦銀行則與富邦悍將發行「悍將聯名卡」、新光銀行則發行「Lamigo卡」，4大職棒聯名卡全部到齊。

兆豐銀行與統一棒球隊今天宣布結盟跨界合作，由雙方董總進行簽約儀式，並共同發行兆豐統一7-ELEVEn獅聯名卡。兆豐銀行董事長張兆順表示，中華職棒邁入第30年，兆豐銀支持棒球運動，除與統一獅4年合作廣告贊助金額4200萬元外，另兆豐基金會的「圓夢棒球計畫」，已贊助11所國小少棒隊。

張兆順表示，中華職棒30年來，唯一經營權未易主、且拿下最多座總冠軍的球隊，就是統一獅隊。

張兆順說，職棒經營並不容易，但棒球是台灣的國球，職業棒球能帶動國家棒球運動發展，給打棒球的年輕人希望，是非常重要的存在，因此兆豐銀行無論如何都絕對支持中華職棒。

兆豐銀行近年積極衝刺消金業務，兆豐信用卡處處長林中象表示，目前兆豐發卡數已經數月名列前10大，以網路購路現金回饋最高4%的「e秒刷」信用卡為主力卡種，發卡量已經逾14萬張；gogoro 聯名卡推出半年發卡數已破3萬；統一7-ELEVEn獅聯名卡首年發卡目標為2萬卡。目前兆豐銀行流通卡數達77萬張，今年可望上看85萬張。