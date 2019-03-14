國人退休理財 跟著顧立雄這樣做

2019-03-14 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



基富通規劃的「全民退休投資專案」預計7月上路，金管會主委顧立雄說，他將參加這個專案，每月拿出5,000元，定期定額投資基金。

投資人想要跟著顧立雄一起存退休金，該怎麼做？投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫建議兩招，「定時定額」、「資產配置」，藉由複利效果，為自己的退休生活作準備。

舉例來說，小張每月投資5,000元在一檔股債配置的組合型基金，假設年化報酬率為8%，存35年，小張可以有1,147萬元。存25年，小張也有476萬元。「十年之間，就差了一倍」。

張錫表示，年輕人較能承受風險，可以挑選更積極的單一市場股票型基金投資，例如年化報酬率12%的台股基金，定時定額停利，將累積的錢，再投入投資，複利效果更驚人。

除了定時定額、資產配置外，還要早一點開始作退休金準備。根據內政部的統計資料，國人的平均壽命約80.45歲，面對退休後長達約15~20年的生活，群益投信表示，退休金規劃要及早準備，退休金規畫愈早開始愈輕鬆。

再以小張為例，他今年25歲，開始準備退休金，假設投資年報酬率為6％的基金，65歲退休時想累計1,000萬，每個月只需投入5,021元，但若小張等到35歲才開始理財，則每個月需投入9,955元，才能在退休時累積到1,000萬元。

群益投信投資長李宏正指出，除了及早準備，更要持續投資。由於市場氣氛及趨勢變化快速，很容易讓人在累積退休金的道路上迷失方向，只有維持耐心，不間斷的定期儲蓄或投資習慣，讓時間複利將發揮效果，退休金累積更順利。