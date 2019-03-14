親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日本樂天與PChome組策略聯盟 雙方點數可互換

2019-03-14 16:04經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

金管會將發放兩張純網銀執照，報名隊伍之一樂天國票組成的樂天國際商業銀行出擊，今（14）日大股東日本樂天宣布與國內大型電商PChome攜手合作，簽訂合作協議，組成策略聯盟，日本樂天開始著手打造台灣「點數經濟生態圈」。

雙方今日宣布，未來雙方的跨境電商、會員帳戶與點數將會相互合作整合，未來將朝服務全面串接前進，樂天開始著手打造台灣「點數經濟生態圈」。

由於PChome擁有超過1,000萬名會員數，與日本樂天雙方點數相互整合，將可擴大雙方在台灣的「點數經濟生態圈」。

台灣PChome會員未來也可以在日本樂天120萬的通路使用，這次兩強合作，也被市場視為是兩大電商為了聯手抵抗新竄出強敵「蝦皮拍賣」，搶奪台灣最大電商市場，PChome與樂天的結盟合作，也代表強強聯手，國內電商戰火竄起。

而對純網銀來說，電商一直是純網銀業者重視的通路之一，樂天此次與PChome合作，也代表PChome成為日本樂天國票純網銀業者異業結盟的對象。

據了解，雙方在六個月前開始洽談合作，未來鎖定三大目標合作：跨境電商、會員帳戶與點數整合、其他串接服務等，目的為擴大雙方經濟生態圈，希望朝合作、共享、互惠，希望為全世界示範跨經濟體生態圈服務。

這項策略聯名打造的共通顧客忠誠計畫，第一、雙方點數打通：PChome的P幣與樂天的樂天超級點數將可相互累積使用；第二、跨境交易：同步擴展台灣與日本間的跨境線上交易，台灣消費者可以透過PChome旗下的露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文介面購買、在地金流、日本直送台灣等便利跨境電商服務。

此外，台灣樂天信用卡優惠也同步在PChome的購物網站上推廣。

詹宏志表示，去年下半年開始執行P幣，但半年多，已經發了5億多元的P幣，如果用1％點數回推，藉此P幣創造了相當龐大的購物行為，這也與PChome未來發展息息相關。

而與此發展能有長遠合作的，詹宏志認為，僅剩下日本樂天，台日可以雙方合作，且2009年就曾經第一次接觸，在他心中，樂天就是唯一合作的對象。

日本樂天則指出，亞洲戰略中，台灣是相當重要的戰略據點，台灣是日本樂天布局的第一個國家，現階段日本樂天全球會員數超過13億人，營業額百億美元。

樂天跨境電商PChome
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

政治獻金 檢附單據才能列舉扣除

2019-03-14 14:46

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43

捐款給運動員 明年可節稅

2019-03-14 14:25

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

新台幣開盤 升值0.5分

2019-03-14 09:14

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

南山 表揚醫務社工

2019-03-14 02:37

玉山銀 推社企優貸

2019-03-14 02:37

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

理柏、晨星頒基金獎 聯博、富達、安聯豐收

2019-03-14 02:29

麥格理深耕台灣15年 觸角廣伸

2019-03-14 01:54

麥格理 加碼台灣綠電、權證

2019-03-14 01:54

創業之星選秀賽／華銀：擴展FinTech創新力

2019-03-14 01:31

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

債券ETF指數資格 四檔過關

2019-03-13 23:59

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

逐筆交易說明會 下周登場

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17

鼓勵放貸 銀保監會宣布 放寬小微企業不良貸款容忍度

2019-03-13 19:33

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

海外刷卡回饋 別忽略細節

2019-03-13 15:10

挑現金回饋卡 別只看趴數

2019-03-13 15:10

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

逐筆交易 證交所辦說明會並培訓種子講師

2019-03-13 14:13

新台幣午盤暫收30.905元 持平

2019-03-13 12:18

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

半導體受寒 晶圓廠投資大減

2019-03-14 01:27

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

清惠光電爆欠薪 員工組自救會陳情抗議

2019-03-14 14:22

5G、AI…半導體業新動能

2019-03-14 01:27

凱美下一步 可能再買同欣電

2019-03-14 01:27

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

2019-03-14 01:27

愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

法人：智寶凱美整併 因應不景氣

2019-03-14 01:27

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

SEMI：工業4.0 資安挑戰大

2019-03-14 01:27

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

科技部鼓勵年輕學者 盼補高教斷層

2019-03-13 18:14

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

沒有他…就沒有今天的上銀 卓永財創業成功密碼就藏在《牛背上的風景》

2019-03-14 13:15

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

國泰3月底開航西雅圖 優惠價不到2萬

2019-03-14 13:10

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

模擬飛行到澳洲 華航讓華南國小一圓飛行夢

2019-03-13 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top