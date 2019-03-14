日本樂天與PChome組策略聯盟 雙方點數可互換

2019-03-14 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



金管會將發放兩張純網銀執照，報名隊伍之一樂天國票組成的樂天國際商業銀行出擊，今（14）日大股東日本樂天宣布與國內大型電商PChome攜手合作，簽訂合作協議，組成策略聯盟，日本樂天開始著手打造台灣「點數經濟生態圈」。

雙方今日宣布，未來雙方的跨境電商、會員帳戶與點數將會相互合作整合，未來將朝服務全面串接前進，樂天開始著手打造台灣「點數經濟生態圈」。

由於PChome擁有超過1,000萬名會員數，與日本樂天雙方點數相互整合，將可擴大雙方在台灣的「點數經濟生態圈」。

台灣PChome會員未來也可以在日本樂天120萬的通路使用，這次兩強合作，也被市場視為是兩大電商為了聯手抵抗新竄出強敵「蝦皮拍賣」，搶奪台灣最大電商市場，PChome與樂天的結盟合作，也代表強強聯手，國內電商戰火竄起。

而對純網銀來說，電商一直是純網銀業者重視的通路之一，樂天此次與PChome合作，也代表PChome成為日本樂天國票純網銀業者異業結盟的對象。

據了解，雙方在六個月前開始洽談合作，未來鎖定三大目標合作：跨境電商、會員帳戶與點數整合、其他串接服務等，目的為擴大雙方經濟生態圈，希望朝合作、共享、互惠，希望為全世界示範跨經濟體生態圈服務。

這項策略聯名打造的共通顧客忠誠計畫，第一、雙方點數打通：PChome的P幣與樂天的樂天超級點數將可相互累積使用；第二、跨境交易：同步擴展台灣與日本間的跨境線上交易，台灣消費者可以透過PChome旗下的露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文介面購買、在地金流、日本直送台灣等便利跨境電商服務。

此外，台灣樂天信用卡優惠也同步在PChome的購物網站上推廣。

詹宏志表示，去年下半年開始執行P幣，但半年多，已經發了5億多元的P幣，如果用1％點數回推，藉此P幣創造了相當龐大的購物行為，這也與PChome未來發展息息相關。

而與此發展能有長遠合作的，詹宏志認為，僅剩下日本樂天，台日可以雙方合作，且2009年就曾經第一次接觸，在他心中，樂天就是唯一合作的對象。

日本樂天則指出，亞洲戰略中，台灣是相當重要的戰略據點，台灣是日本樂天布局的第一個國家，現階段日本樂天全球會員數超過13億人，營業額百億美元。