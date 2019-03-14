親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

王道銀行（O-Bank）集團董事長駱錦明今天表示，去年大力投資以個金業務拓展，所以去年是「最慘的一年」，今年將會是光輝的一年，期待獲利成長五成。今年王道銀行前2月稅前盈餘5.98億元，年成長54.8％，每股盈餘0.13元，已經見到成果。

駱錦明指出，過去是以企金業務為主，在轉型商業銀行的前三年，個金業務要大量投資、燒錢，去年投資達到高峰，已有所基礎，累積房貸、理財等客戶量，今年是要回收，將致力於「如何賺錢」。

王道銀行集團去年自結損益的淨收益達78.3億元，稅後淨利19.48億元。其中王道銀行稅後淨利9.55億元，授信餘額再創新高，授信餘額達2024億元，年成長13％；中華票券維持穩健表現，稅後淨利13.35億元。

王道銀行去年所發行不動產信託基金「圓滿一號」更於6月掛牌上市，為台灣近10年首度獲得金管會核准募集的不動產信託基金。個金也持續拓展，推出多樣化個人金融商品，並透過異業結盟串接多元場景，數位帳戶開戶數穩定成長，目前突破26萬戶。

過去一年王道銀行成功募集30億元甲種可轉換特別股，進行資本結構強化，並在今年1月在證交所掛牌上市，最快今年底會再辦增資。

集團策略佈局上，與大陸光大銀行及中青旅控合資成立「北京陽光消費金融公司」，於今年1月獲金管會核准，結合王道銀行原生數位銀行金融科技的優勢，及大陸互聯網金融的經驗，共創雙贏。因軟硬體及客戶皆備，只要大陸一核准，就可以馬上開門營業。

另外，今年起將台駿津國際租賃併入台駿國際租賃，以單一租賃品牌深耕大陸市場，使集團資源效益極大化。

王道銀行（（O-Bank）集團董事長駱錦明今天表示，去年大力投資以個金業務拓展，...
王道銀行（（O-Bank）集團董事長駱錦明今天表示，去年大力投資以個金業務拓展，所以去年是「最慘的一年」，今年將會是光輝的一年，期待獲利成長五成。記者沈婉玉／拍攝
分享

王道銀行金管會
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

政治獻金 檢附單據才能列舉扣除

2019-03-14 14:46

捐款給運動員 明年可節稅

2019-03-14 14:25

新台幣開盤 升值0.5分

2019-03-14 09:14

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

南山 表揚醫務社工

2019-03-14 02:37

玉山銀 推社企優貸

2019-03-14 02:37

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

理柏、晨星頒基金獎 聯博、富達、安聯豐收

2019-03-14 02:29

麥格理深耕台灣15年 觸角廣伸

2019-03-14 01:54

麥格理 加碼台灣綠電、權證

2019-03-14 01:54

創業之星選秀賽／華銀：擴展FinTech創新力

2019-03-14 01:31

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

債券ETF指數資格 四檔過關

2019-03-13 23:59

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

逐筆交易說明會 下周登場

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17

鼓勵放貸 銀保監會宣布 放寬小微企業不良貸款容忍度

2019-03-13 19:33

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

海外刷卡回饋 別忽略細節

2019-03-13 15:10

挑現金回饋卡 別只看趴數

2019-03-13 15:10

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

逐筆交易 證交所辦說明會並培訓種子講師

2019-03-13 14:13

新台幣午盤暫收30.905元 持平

2019-03-13 12:18

新台幣早盤貶0.5分

2019-03-13 10:18

超高齡社會 勤業眾信：年金型商品與長照險成趨勢

2019-03-13 09:25

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22
看更多

熱門文章

海霸王挺高雄！砸54億比底價多1萬元標下85大樓

2019-03-14 11:45

半導體受寒 晶圓廠投資大減

2019-03-14 01:27

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

5G、AI…半導體業新動能

2019-03-14 01:27

凱美下一步 可能再買同欣電

2019-03-14 01:27

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

郭守正力挺 鴻海集團新品牌Linksys、Wemo登三創

2019-03-13 16:49

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

2019-03-14 01:27

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

法人：智寶凱美整併 因應不景氣

2019-03-14 01:27

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

SEMI：工業4.0 資安挑戰大

2019-03-14 01:27

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

為壽險業量身訂做ETF債券商品 金管會要請壽險業喝咖啡

2019-03-13 16:13

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

王令麟重掌東森房屋主導權

2019-03-14 02:23

無線藍芽耳機致癌？市場關注蘋果第二代AirPods

2019-03-14 10:09

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57

科技部鼓勵年輕學者 盼補高教斷層

2019-03-13 18:14

達能 停產多晶矽晶圓

2019-03-13 23:53

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

名家觀點／促進中高齡就業 多管齊下

2019-03-14 01:44

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top