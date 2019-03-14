王道銀告別燒錢 駱錦明：今年是光輝的一年

2019-03-14 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



王道銀行（O-Bank）集團董事長駱錦明今天表示，去年大力投資以個金業務拓展，所以去年是「最慘的一年」，今年將會是光輝的一年，期待獲利成長五成。今年王道銀行前2月稅前盈餘5.98億元，年成長54.8％，每股盈餘0.13元，已經見到成果。

駱錦明指出，過去是以企金業務為主，在轉型商業銀行的前三年，個金業務要大量投資、燒錢，去年投資達到高峰，已有所基礎，累積房貸、理財等客戶量，今年是要回收，將致力於「如何賺錢」。

王道銀行集團去年自結損益的淨收益達78.3億元，稅後淨利19.48億元。其中王道銀行稅後淨利9.55億元，授信餘額再創新高，授信餘額達2024億元，年成長13％；中華票券維持穩健表現，稅後淨利13.35億元。

王道銀行去年所發行不動產信託基金「圓滿一號」更於6月掛牌上市，為台灣近10年首度獲得金管會核准募集的不動產信託基金。個金也持續拓展，推出多樣化個人金融商品，並透過異業結盟串接多元場景，數位帳戶開戶數穩定成長，目前突破26萬戶。

過去一年王道銀行成功募集30億元甲種可轉換特別股，進行資本結構強化，並在今年1月在證交所掛牌上市，最快今年底會再辦增資。

集團策略佈局上，與大陸光大銀行及中青旅控合資成立「北京陽光消費金融公司」，於今年1月獲金管會核准，結合王道銀行原生數位銀行金融科技的優勢，及大陸互聯網金融的經驗，共創雙贏。因軟硬體及客戶皆備，只要大陸一核准，就可以馬上開門營業。