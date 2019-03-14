注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



國銀龍頭台灣銀行宣布，自今年8月1日起，透過網路銀行進行等值新台幣50萬以上的外匯交易，須有具電子簽章效力的「自然人憑證」才能做，如果沒有預先備妥，將無法進行交易，網銀外匯交易恐遭卡關。 台灣銀行。 記者孫中英／攝影 分享 facebook

消息一出，部分在國外工作的民眾反應「感覺很不方便」，如果沒有自然人憑證，就只能分次交易、讓一天的外匯交易總額（臨櫃加網銀），不要超過新台幣50萬元。

據了解，台銀之所以這麼做，是因為央行規定，線上進行「外匯收支或交易申報書」的內容確認，須為具電子簽章效力的憑證，而台銀過去使用的申報方式為晶片金融卡，並不具電子簽章效力，必須修改規定與內部機制。

因此，台銀除了在網站上公布外，也一一通知「有大額外匯交易需求」的客戶，提醒他們，自8月起必須準備好讀卡機、申請好自然人憑證，才能順利完成50萬元以上、涉及新台幣的外匯交易，給予客戶近半年的準備時間。

台銀解釋，按規定，只要是一天超過等值新台幣50萬元的外匯交易，須向央行申報，以往客戶臨櫃辦理時，櫃員會給一紙申報書，讓客戶親簽，在網銀上做這一項交易，也必須填寫申報書，但無法由本人親簽，所以要使用視同本身簽名效力的電子簽章，而台銀認為，自然人憑證，是個人戶比較容易取得的一種金融憑證，所以決定採用自然人憑證，作為網銀的申報方式。

過去若在台銀申請過約定帳戶、啟用超過50萬元以上外匯交易的民眾，近日就會收到個別通知，內容為「自本（108）年8月1日起，本行網路銀行進行等值新台幣50萬（含）以上外匯交易之新台幣結匯申報作業，須以具電子簽章效力之「自然人憑證」線上進行「外匯收支或交易申報書」內容確認，為維護您的權益，請您預先備妥自然人憑證，避免屆時無法進行交易。」