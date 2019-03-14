親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

注意！台銀網銀逾50萬元外匯交易 8月起要有這個才能做

2019-03-14 11:36經濟日報 記者陳美君╱即時報導

國銀龍頭台灣銀行宣布，自今年8月1日起，透過網路銀行進行等值新台幣50萬以上的外匯交易，須有具電子簽章效力的「自然人憑證」才能做，如果沒有預先備妥，將無法進行交易，網銀外匯交易恐遭卡關。

台灣銀行。 記者孫中英／攝影
台灣銀行。 記者孫中英／攝影
分享

消息一出，部分在國外工作的民眾反應「感覺很不方便」，如果沒有自然人憑證，就只能分次交易、讓一天的外匯交易總額（臨櫃加網銀），不要超過新台幣50萬元。

據了解，台銀之所以這麼做，是因為央行規定，線上進行「外匯收支或交易申報書」的內容確認，須為具電子簽章效力的憑證，而台銀過去使用的申報方式為晶片金融卡，並不具電子簽章效力，必須修改規定與內部機制。

因此，台銀除了在網站上公布外，也一一通知「有大額外匯交易需求」的客戶，提醒他們，自8月起必須準備好讀卡機、申請好自然人憑證，才能順利完成50萬元以上、涉及新台幣的外匯交易，給予客戶近半年的準備時間。

台銀解釋，按規定，只要是一天超過等值新台幣50萬元的外匯交易，須向央行申報，以往客戶臨櫃辦理時，櫃員會給一紙申報書，讓客戶親簽，在網銀上做這一項交易，也必須填寫申報書，但無法由本人親簽，所以要使用視同本身簽名效力的電子簽章，而台銀認為，自然人憑證，是個人戶比較容易取得的一種金融憑證，所以決定採用自然人憑證，作為網銀的申報方式。

過去若在台銀申請過約定帳戶、啟用超過50萬元以上外匯交易的民眾，近日就會收到個別通知，內容為「自本（108）年8月1日起，本行網路銀行進行等值新台幣50萬（含）以上外匯交易之新台幣結匯申報作業，須以具電子簽章效力之「自然人憑證」線上進行「外匯收支或交易申報書」內容確認，為維護您的權益，請您預先備妥自然人憑證，避免屆時無法進行交易。」

新台幣外匯自然人憑證
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

新台幣開盤 升值0.5分

2019-03-14 09:14

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

南山 表揚醫務社工

2019-03-14 02:37

玉山銀 推社企優貸

2019-03-14 02:37

兼職華頓投信風波 胡亦嘉：以董事身分參與經營

2019-03-14 02:37

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

理柏、晨星頒基金獎 聯博、富達、安聯豐收

2019-03-14 02:29

麥格理深耕台灣15年 觸角廣伸

2019-03-14 01:54

麥格理 加碼台灣綠電、權證

2019-03-14 01:54

創業之星選秀賽／華銀：擴展FinTech創新力

2019-03-14 01:31

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

債券ETF指數資格 四檔過關

2019-03-13 23:59

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

逐筆交易說明會 下周登場

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

管壽險業買ETF 業者：利差損恐雪上加霜

2019-03-13 23:41

金融債發行 今年衝千億

2019-03-13 23:17

鼓勵放貸 銀保監會宣布 放寬小微企業不良貸款容忍度

2019-03-13 19:33

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

海外刷卡回饋 別忽略細節

2019-03-13 15:10

挑現金回饋卡 別只看趴數

2019-03-13 15:10

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

逐筆交易 證交所辦說明會並培訓種子講師

2019-03-13 14:13

新台幣午盤暫收30.905元 持平

2019-03-13 12:18

新台幣早盤貶0.5分

2019-03-13 10:18

超高齡社會 勤業眾信：年金型商品與長照險成趨勢

2019-03-13 09:25

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22
看更多

熱門文章

半導體受寒 晶圓廠投資大減

2019-03-14 01:27

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07

全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37

自動駕駛吸引力高 FOCUS再打最高強度鋼材話題

2019-03-13 12:11

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

股價6元的螺絲廠 兩招抗鯨吞

2019-03-14 10:18

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45

凱美下一步 可能再買同欣電

2019-03-14 01:27

5G、AI…半導體業新動能

2019-03-14 01:27

郭守正力挺 鴻海集團新品牌Linksys、Wemo登三創

2019-03-13 16:49

愛家科技男轉創「晨間廚房」 意外拚到股票將上市

2019-03-13 18:57

壽險大買債券ETF 金管會盯

2019-03-13 23:44

挑現金回饋卡 別只看趴數

2019-03-13 15:10

國巨旗下 智寶、凱美換股合併

2019-03-14 01:27

顧立雄帶頭參與退休投資 每月提撥5,000元

2019-03-14 02:37

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02

單一壽險狂掃債券ETF 金管會盯上

2019-03-13 23:57

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

英屬百慕達被列入歐盟避稅黑名單 台商恐踩雷

2019-03-14 05:54

逢甲商圈消費力 跌至2009年金融海嘯水準

2019-03-13 14:35

27年最大變革！ 製造業外勞也擬推外展模式

2019-03-13 13:09

晟德創創專案 找生技創業家

2019-03-14 02:14

法人：智寶凱美整併 因應不景氣

2019-03-14 01:27

解急單缺工 擬開放產業外勞外展

2019-03-13 14:35

南僑強攻新南向 挺進泰國

2019-03-14 01:27

為壽險業量身訂做ETF債券商品 金管會要請壽險業喝咖啡

2019-03-13 16:13

看好烘焙商機 統一再推高人氣卡士達麵包

2019-03-13 15:04

新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55

SEMI：工業4.0 資安挑戰大

2019-03-14 01:27

政府力推太陽光電 盤點出3萬公頃地

2019-03-14 01:53

台企投資興建離岸風電船舶 布局風電本土化

2019-03-13 21:24

谷月涵加入寬量國際 找台灣隱型冠軍

2019-03-14 00:49

華立攜中華電 攻儲能

2019-03-13 23:53

開發金資產 將衝破3兆

2019-03-13 23:45

影╱福海能源敗部復活？環評攻防 董座怒：利益損失大

2019-03-13 15:10

科技部鼓勵年輕學者 盼補高教斷層

2019-03-13 18:14

創新平台／廢蚵殼變黃金

2019-03-14 02:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top