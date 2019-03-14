新世代基金會陳冲呼籲 開放非銀行業辦理小額匯兌

2019-03-14 05:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



前行政院長陳冲。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 小額匯兌符合平民金融以及普惠金融的需求，前行政院長陳冲主持的新世代金融基金會呼籲，應可考慮針對社會特定需求，修法將小額匯兌適度開放非銀行辦理，並納入防制洗錢適用行業。

新世代金融基金會指出，近來科技通訊發達，匯款保管資金時間極短，匯款人已得迅速確認受款人是否已收到款項，除因匯款履約風險因短時結清而降低外，也不致於產生商業風險及道德風險，並無累積擴大損害的能力。不少國際組織或先進國家對於小額匯兌已轉為從寬監理，以利微型金融、偏鄉發展，也可扶植金融科技的成長。

例如世界銀行2007年發佈「國際匯款通則」、歐盟於2009年發布「支付服務業指令」，容許非銀行付款機構擔任匯款；日本也於2010.6發布施行「資金決濟法」，容許百萬日圓以下的匯款得由非銀行辦理；新加坡Money-Changing and Remittance Business Act也已開放非銀行以外之業者參與匯款服務市場。

另外，德國銀行法已將匯兌業務由銀行業務項目刪除，並將匯兌業務移至支付服務機構管理法內之支付服務項目，即非銀行也得辦理匯兌業務。奧地利銀行法中，匯款業務也已開放得由非銀行依支付服務法辦理匯兌業務。

金管會已通過有關外籍移工跨境匯款的「監理沙盒」實驗案，主要是要驗證是否有洗錢防制的風險，通路限於超商或虛擬帳戶匯款，但都僅准匯出、不許匯入，若外籍移工跨境匯款的實驗結果沒有問題，會考慮發放「有限執照」。經創新實驗審查會審查實驗結果後，得研修相關法規。

新世代金融基金會認為，「監理沙盒」實驗案，尚需等待實驗期間一年至三年才進行研究修法，時效似乎稍慢，呼籲政府在推動Fintech時，應注意維持主動修法的動能及政策形成效率，比增加進入監理沙盒案件數的績效更重要。

新世代金融基金會支持對進入「創新實驗」，尤其是對金融科技業，引進 limited license （限制性的執照）。許多用常識想像係屬高風險的行業，例如鑽石、藝品或超跑買賣等，應依據國際反洗錢組織的重要精神-risk based approach，評估是否納入適用洗錢防制法行業，建議重新檢視修正國家風險評估報告。