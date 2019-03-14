創業之星選秀賽／華銀：擴展FinTech創新力

2019-03-14 01:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



華南金控持續深化數位金融，不僅在金融與科技結合上投入相當的成本與心力，也實際做到培育新世代科技人才，連續三年舉辦FinTech金融科技創新競賽。旗下子公司華南銀扶植新創也不遺餘力，給予其所需的協助，以擴展台灣金融科技創新力。

為協助國內民眾創業，經濟日報今年將舉辦第三屆「創業之星選秀大賽」，即日起至3月31日下午6時止受理報名，歡迎有創意且爆發力十足的團隊參賽，相關資訊請掃描本文最末的QR Code。

第三屆「創業之星選秀大賽」由開發金控、華南銀行、彰化銀行、日月光文教基金會、天使投資協會、TXA創業家私董會、未來產房（Futureward）共同協辦。

決選後，經濟日報將深入採訪報導這些優勝團隊的新興技術與創意，團隊也可與評審業師深度交流，從中獲取寶貴經驗。

華南銀副總經理許柏林表示，資金是新創業者在發展中不可或缺的一塊，華南銀行除對新創業者，可依個案評估給予利率、金額、還款期限等授信條件的優惠外，針對有發展潛力的金融科技新創業者，銀行投資金額甚至可達該被投資事業實收資本總額或已發行股份數的百分之百。

華南銀行亦積極與新創業者合作，例如在開發華銀支付（台灣Pay QR Code共通標準）時，核心帳務系統是銀行自己處理，但在與其他系統的串接上，就是與新創業者共同建置。

另一方面，華南金控自2015年開始，連續三年舉辦FinTech金融科技創新競賽，並且提供豐厚獎金（創下獎金最高的競賽紀錄），及提供入圍決賽團隊每位學生三年免筆試進入集團面試的機會作為鼓勵，至今已有逾10位參賽學生進入集團工作。

許柏林認為，新創產業成長必須擁有的三項特質，一、敏銳觀察力、洞察力、分析力，能夠分析出市場上的不足，進而能開發符合市場需求的產品是支持新創產業成長很重要的一項特質。

其二、新創產業面對市場變化快速，還須具備前瞻性思維及展現不猶豫、快速的行動力。而容錯力更是創新的關鍵。

三、必須具備能夠解決市場痛點的創新技術。新創業者為了保護技術成果、產品發展策略等因素，專利的申請也具有相當的重要性。

華南銀強調，未來仍會從資金面、合作面、進駐FinTech Space（金融科技園區）等三方面，協助金融科技新創產業，其中，華銀進駐FinTech Space，持續進行產、官、學、研之間的洽談與接觸，並與創新業者分享實務經驗，期待在研究上或合作實驗上激盪出火花，共創台灣金融科技創新發展。