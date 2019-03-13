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大陸增值稅率調降 安永：減輕台商資金壓力

2019-03-13 20:04聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

針對中國大陸今年將大規模減免稅費，安永會計師事務所今（13）日報告指出，中美關係緊張，大陸經濟成長趨緩，台商面臨一定程度衝擊，此次大幅調降稅費，將有助增加企業營運周轉資金並減輕資金壓力。

大陸國務院總理李克強日前在2019年《政府工作報告》中提到，2019年將實施更大規模的減免稅費，其內容包括降低製造業、交通運輸業與建築業增值稅適用稅率、調降基本養老保險單位繳納比例以及電價與交通過路費等，減免稅費金額近人民幣2兆元。

安永指出，在大陸境內銷售貨物或提供勞務，依法需課徵增值稅，不同行業適用不同稅率。具備一般納稅人資格之企業，應納稅額可適用進項稅額抵扣銷項稅額計算。由於增值稅額一般不計入損益，屬代收代付予政府性質之稅項，因此稅率越高，對企業資金周轉影響越大。

此外，大陸出口增值稅率為零，其進項稅額於出口環節可得一定比率退還，故出口退稅率之增減，亦影響企業資金水位甚鉅。不可諱言，短期虧損不一定會影響企業經營，然資金周轉不靈，加上大陸境內資金成本高且貸款不易，將可能引發企業連環倒閉。

回顧歷史，大陸於2018年4月，罕見調降增值稅適用稅率，由17%調降為16%；原適用11%稅率之行業(如：交通運輸業與建築業)，其適用增值稅率調降為10%，此外於6月，中國政府發文宣布退還部分行業(如：先進製造業及高新技術企業等)增值稅留抵進項稅額，過去，留抵稅額一般不能退還只能掛帳。9月及10月，財稅2018-93號及財稅2018-123號分別調高出口退稅率，多元件積體電路產品出口退稅率提高至16%；原出口退稅率為15%的，出口退稅率提高至16%；原9%的提高至10%；原5%的提高至6%。

2019年3月，國務院總理對外宣布調降增值稅適用稅率，將製造業等行業現行適用稅率由16%降為13%；交通運輸業與建築業等行業現行適用稅率由10%降為9%。由上述政策內容可知，中國政府傾全國之力協助企業度過景氣寒冬的決心。

依照去年4月調降增值稅率函文內容推斷，本次調降徵稅率3%，將可能連動調降出口退稅率，此舉也可窺見，大陸可能計劃逐漸實現出口產品全額退還增值稅進項稅額之政策目標。

安永提醒台商注意，增值稅實質負擔人為最終消費者，因此調降增值稅率結果可能影響最終售價，進而造成上中下游產業之價格調整，企業應盡快瞭解可能產生之新一輪上下游議價以及對資金與稅負影響並及早因應。

此外，大陸目前面臨經濟轉型以及中美貿易摩擦之內憂外患，出口導向之台商，需重新檢視對企業營運面之影響以及額外產生之稅負成本，以評估供應鏈是否需調整或移轉。

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